Colômbia abre rota marítima comercial com a China em meio a tensões com EUA

A Colômbia abriu uma nova rota marítima comercial que liga o seu principal porto no oceano Pacífico a Xangai, em um sinal do "fortalecimento" das relações com a China em meio às tensões diplomáticas com os Estados Unidos.

"Colômbia e China acordam uma rota marítima que conecta Xangai a Buenaventura (sudoeste)", escreveu o Ministério do Comércio do país sul-americano na rede X nesta quinta-feira (6).

Espera-se que, graças a este acordo, as mercadorias que partem de Buenaventura façam uma parada no porto peruano de Chancay, financiado pela China, antes de viajar para o gigante asiático.

O embaixador de Pequim em Bogotá, Zhu Jingyang, comemorou esta "boa notícia" para as relações comerciais.

A China Ocean Shipping Company (Cosco), titã do comércio marítimo mundial, é a responsável pelo projeto.

O ministro do Comércio da Colômbia, Luis Carlos Reyes, classificou o acordo como "um grande passo no fortalecimento das relações" entre as duas nações.

O acordo comercial chega em um momento em que a Colômbia tem relações tensas com os Estados Unidos.

Em 16 de janeiro, o presidente Gustavo Petro recusou a entrada de aviões militares americanos que levavam centenas de colombianos deportados, uma medida que foi replicada pelo presidente americano, Donald Trump, com a imposição de tarifas de até 50% sobre os produtos colombianos.

Petro retribuiu a taxação em meio a uma crise que durou algumas horas e se apaziguou com o acordo entre a Casa Branca e a diplomacia da Colômbia sobre a deportação dos migrantes irregulares.

Apesar da normalização das relações, os sindicatos colombianos ainda temem punições dos EUA no futuro.

Petro insiste em criticar Trump e recentemente o acusou de defender uma "tese fascista" ao "criminalizar" os latino-americanos sem documentos que chegam aos EUA.

O Secretário de Estado americano, Marco Rubio, está visitando a América Central e um de seus objetivos é conter a "influência" chinesa na região.

das/db/yr/am

© Agence France-Presse