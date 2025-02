Colheita de soja atinge 12% da área no MS, mas estresse hídrico preocupa

São Paulo, 6 - A colheita da safra de soja 2024/25 em Mato Grosso do Sul alcançou 12% da área estimada para o Estado, o equivalente a 526.617 hectares, informou a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) em nota. O ritmo está 1,5 ponto porcentual abaixo do registrado na mesma data da safra anterior. A região Sul apresenta maior avanço, com 13,9% da área colhida, seguida pelo centro (13,3%) e norte (0,5%).As lavouras ainda enfrentam desafios climáticos, com 42% da área total da soja - cerca de 1,8 milhão de hectares - afetada por estresse hídrico, especialmente em cultivos instalados entre setembro e meados de outubro. "Na semana passada, foram registradas chuvas que ajudaram a manter os cultivos nas regiões mais afetadas pela estiagem. Graças a isso, as condições das lavouras conseguiram se manter estáveis", afirmou o coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta, na nota.A previsão climática para o período entre 3 e 18 de fevereiro indica chuvas entre 30 e 130 milímetros, com maiores volumes esperados nas regiões central, norte, noroeste e nordeste do Estado.O plantio da segunda safra de milho 2024/25 também avança no Estado. Na região sul, 9% da área já foi semeada, enquanto o centro registra 7% e o norte, 0,8%. A Aprosoja/MS projeta que a área plantada de milho será de 2,1 milhões de hectares, 0,1% superior ao ciclo anterior. A produtividade média esperada é de 80,8 sacas por hectare, alinhada à média das últimas cinco safras. Com essa expectativa, a produção total deve atingir 10,2 milhões de toneladas, um crescimento de 20,6% em relação ao ciclo anterior.