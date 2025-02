Cinco meses após saída, Willian retorna ao Fulham

O Fulham anunciou, nesta quinta-feira (6), o retorno do brasileiro Willian até o final da temporada, após apenas cinco meses de sua saída do clube londrino.

O jogador de 36 anos atuou no Fulham entre 2022 e 2024. Em setembro do ano passado, se transferiu para o Olympikos, da Grécia.

Livre no mercado desde janeiro, Willian pôde assinar com o Fulham mesmo depois do fechamento da janela de transferências europeia, na última segunda-feira.

"Estou muito feliz por estar de volta", declarou o jogador. "Acho que é uma boa oportunidade de jogar de novo por este clube, e estou muito motivado para voltar a entrar em campo e fazer o melhor pela equipe".

William tem 317 jogos disputados na Premier League e marcou 47 gols em suas diferentes passagens por Chelsea, Arsenal e Fulham.

O clube 'Cottager', nono colocado no Campeonato Inglês, vai enfrentar o Wigan (3ª divisão) no próximo sábado, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.

