Mãe e filha morrem após queda de barreira durante chuvas no Recife

Duas mulheres morreram após um deslizamento de barreira no Córrego da Bica, na zona norte do Recife nesta quinta-feira (6).

O que aconteceu

Uma casa foi parcialmente destruída pelo deslizamento da barreira durante a madrugada. O chamado para o Corpo de Bombeiros aconteceu às 3h.

Mãe e dois filhos estavam na residência no momento do deslizamento. O quarto onde um dos filhos estava não foi atingido, segundo o Corpo de Bombeiros.

O corpo da mãe foi encontrado de madrugada e o da filha, de 23 anos, foi retirado dos escombros nesta manhã. Segundo os bombeiros, as duas dormiam no mesmo quarto, atingido pelo deslizamento.

Prefeito do Recife foi até o local da queda da barreira e lamentou morte em publicação nas redes sociais. "Acabo de chegar ao local onde um deslizamento de barreira, infelizmente, vitimou duas vítimas", afirmou João Campos (PSB).

Cerca de 400 imóveis foram vistoriados no bairro antes do deslizamento, diz Defesa Civil. Segundo o órgão, entre as casas vistoriadas, 125 imóveis foram considerados de grau de risco 3. O grau de risco mais extremo para deslizamentos é 4, segundo o órgão.

Recife teve 193 milímetros de chuva em 24 horas

Na manhã desta quarta-feira (5), pelo menos três mortes aconteceram na no Recife e na Região Metropolitana. Uma delas foi na capital, no bairro da Estância, na zona oeste da cidade. Outra morte foi a de um homem de 43 anos que foi arrastado pela correnteza ao sair para trabalhar na Vila da Fábrica, cidade de Camaragibe.

Um homem morreu ao tentar atravessar um alagamento em uma rua do centro da cidade. A causa da morte dele não foi divulgada até o momento, mas testemunhas alegam que ele foi eletrocutado. A Neoenergia, responsável pela concessão de luz na região, afirmou que não encontrou vazamento de corrente no local.

A capital foi a quarta cidade da Região Metropolitana com maior quantidade de chuva no dia, segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima). O município de Goiana registrou 234 milímetros, Igarassu teve 217 milímetros e Abreu e Lima teve 201 milímetros em 24 horas.

Alerta máximo foi renovado nesta manhã. A Prefeitura do Recife cancelou as aulas de manhã, tarde e noite e todos os serviços não essenciais do município. A linha Centro do metrô do Recife, que foi fechada na manhã de ontem por causa das chuvas, foi reaberta no fim da tarde e até as 7h30 funcionava normalmente.