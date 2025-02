Chuvas deixam seis pessoas mortas na região metropolitana de Recife; alerta máximo é renovado

As fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife, incluindo a capital, já provocaram a morte de seis pessoas desde essa quarta-feira, 5, sendo quatro no Recife, um em Camaragibe e um na cidade de Paulista. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco disse que até a manhã desta quinta-feira, 6, 317 adultos, 36 crianças e três animais foram resgatados.

Nesta quinta-feira, o prefeito João Campos (PSB) informou, por meio das redes sociais, que uma das ocorrências envolveu um deslizamento de barreira que atingiu duas pessoas no Córrego da Bica, em Passarinho, no Recife. As vítimas, que não resistiram aos ferimentos.

"Nossas equipes de Defesa Civil e da Assistência Social, além do Corpo de Bombeiros, também estão presentes para dar todo suporte aos familiares neste momento difícil", disse ele.

A Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco registrou ocorrências em Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife. São 36 pessoas desalojadas em Jaboatão do Guararapes; 49 pessoas desalojadas e 26 desabrigadas, na cidade de Olinda e 120 pessoas desalojadas em Paulista.

Nas demais regiões não foram registradas ocorrências junto a Central de Monitoramento da Defesa Civil do Estado.

Na manhã desta quinta-feira, a prefeitura de Recife renovou o alerta máximo e reforçou a importância de a população buscar locais seguros.

Ainda de acordo com a gestão municipal, as aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas nos turnos da manhã, tarde e da noite. "Recomendamos que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida. Evite deslocamentos", disse o comunicado.