Como é a chuteira de R$ 1.500 que Neymar usou na reestreia e deu para Cazé

A reestreia de Neymar no futebol brasileiro aconteceu ontem (5) no jogo entre Santos e Botafogo-SP, mas uma outra cena também ganhou os holofotes: o jogador deu a chuteira usada na partida para Casimiro Miguel, fundador da Cazé TV. Na tarde de hoje (6), o jornalista compartilhou via Instagram que precisou devolver o presente.

Ganhei a chuteira da estreia do Neymar, mas ela não está comigo. Tive que devolver a chuteira. Chegou a equipe do Neymar e falou assim: 'Casimiro, Neymar enlouqueceu. Não poderia ter te dado essa chuteira, porque ela vai ser leiloada no Instituto Neymar Jr, para ajudar a molecada. Você precisa devolver. Eu disse: 'Óbvio, claro'. Eu devolvi, não está mais comigo. Ela vai ajudar muito mais gente. Casimiro

Casimiro Miguel ganha chuteira de Neymar na reestreia pelo Santos Imagem: Reprodução/CazéTV/YouTube

Como é a chuteira?

O produto é da marca Puma e leva o nome do atleta: "Chuteira Puma Campo Future 8 Ultimate Neymar Jr", e está disponível para venda nas cores preto, roxo e laranja, e na numeração entre 38 e 43.

O Guia de Compras UOL encontrou o modelo a venda por R$ 1.349,99 à vista no Pix, ou R$ 1.499 em até 12x.

O que a Puma diz sobre o modelo Ultimate?

Apresenta mesh de alta densidade para melhor controle de bola;

Solado FLEXGILITY para movimentos e giros ágeis;

Tecnologia FUZIONFIT, que envolve o pé como uma segunda pele, oferecendo um ajuste confortável e acolchoado sem limitar o movimento;

Permite jogar com ou sem cadarços;

Cabedal (parte superior) oferece conforto e suporte, sendo 20% de material reciclado.

Versão mais barata

Para quem prefere gastar menos na compra da chuteira, a Puma também comercializa uma versão mais barata do modelo do jogador, que sai por R$ 499 na Netshoes.

O que a Puma diz?

Feito de material sintético e têxtil;

Solado tem travas altas para campos de grama natural;

Com linhas em relevo que prometem aperfeiçoar o controle de bola e deixar os dribles mais precisos;

Cabedal (parte superior) oferece conforto e suporte, sendo 20% de material reciclado.

Versão Society

A chuteira também é vendida na versão Society. O calçado conta com travas baixas e sola leve para proporcionar liberdade de movimentos, de acordo com a marca.

