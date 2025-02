CDC dos EUA alerta sobre surto de Ebola em Uganda

(Reuters) - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alertou nesta quinta-feira médicos e trabalhadores do setor da Saúde sobre um surto de casos de Ebola em Uganda.

A agência afirmou que, embora nenhum caso tenha sido registrado nos EUA, ela estava emitindo um aviso por meio de sua rede de alerta de saúde para aumentar o grau de informação.

No dia 29 de Janeiro, um enfermeiro que trabalhava na capital de Uganda, Kampala, morreu por Ebola causado pelo vírus do Sudão. Uganda confirmou o surto no dia seguinte.

O alerta emitido nesta quinta-feira é o primeiro do CDC desde que um congelamento nas comunicações externas foi determinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Surtos passados do vírus sudanês tiveram uma mortalidade de cerca de 50%, informou a agência.

A rede de alertas de saúde é o principal método do CDC para compartilhar com autoridades e instituições de saúde as informações precisas sobre incidentes de saúde pública.

O Ebola, uma doença que afeta primordialmente humanos e primatas como macacos, chimpanzés e gorilas, é causado por um grupo de vírus. Ela é disseminada pelo contato direto com fluidos corporais de uma pessoas infectada ou de alguém que morreu pela doença.

(Reportagem de Puyaan Singh em Bengaluru)