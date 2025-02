Casa Branca volta atrás após proposta de Trump de ocupar Faixa de Gaza e deslocar palestinos

Um dia após Donald Trump falar em ocupar, reconstruir a Faixa de Gaza e mandar os palestinos para outros lugares, a Casa Branca negou que os planos do país sejam os mesmos informados pelo presidente dos Estados Unidos. O recuo aconteceu após as críticas ecoarem em todo o mundo.

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

Após a polêmica declaração do presidente norte-americano sobre a intenção dos EUA "tomarem conta" de Gaza, a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, voltou atrás. Disse que não é bem assim, e tentou colocar um pouco de panos quentes nas declarações, que não foram faladas de improviso por Donald Trump. Tudo o que ele falou estava escrito e ele leu. Mas ela tentou amenizar as palavras fortes do presidente que chocaram o mundo.

Karoline Leavitt disse, repetidamente, na entrevista coletiva à imprensa, nesta quarta-feira, que Trump estava defendendo uma "realocação temporária" de palestinos de Gaza, mesmo ele tendo usado a palavra saída 'permanente'. Ela emendou esclarecendo que o presidente não se comprometeu a enviar militares americanos para a Faixa de Gaza, nem pretende que seu país pague pela reconstrução do enclave.

Leavitt comentou ainda que Trump acredita que Washington precisa se envolver na reconstrução de Gaza "para garantir a estabilidade na região". A porta-voz não foi a única a desdizer as palavras de Trump. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também veio com o discurso de que não é bem assim. Rubio comentou que Trump estava apenas propondo limpar e reconstruir Gaza, não reivindicar posse indefinida do território.

Já, de acordo com o jornal The New York Times, o enviado dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, teria tranquilizado senadores republicanos dizendo que seu chefe "não quer colocar nenhum soldado dos Estados Unidos no território, ele não quer gastar nenhum dólar americano" em Gaza.

Fontes da Casa Branca disseram à mídia americana que esse discurso que Trump teria lido não passou pelos processos protocolares que passam os discursos presidenciais. Já outras reportagens levantaram que a construção dessa 'Riviera do Oriente Médio' estaria nos planos empresariais e imobiliários da família Trump.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, continua nos Estados Unidos e até o final de semana tem encontros com o Secretário de Defesa, Pete Hegseth, o Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e outras lideranças do Congresso.

"The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too." -President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn ? President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025

Gaza, impostos e direito de cidadania

A declaração teve reações internacionais, de países como França, Espanha, Brasil, Reino Unido, Arábia Saudita e Rússia, entre vários outros, além de que diversos representantes da ONU se posicionaram contra qualquer ação de retirada de palestinos de suas terras. E esse foi 'apenas' mais uma dos discursos e ações polêmicas do atual presidente, que têm acontecido diariamente nessas duas semanas de governo.

São diversas declarações diárias, com frases de efeito, que batem - muitas vezes - na instância jurídica, como no caso de restringir a cidadania por nascimento.

Nesta quarta (5), uma juíza federal emitiu uma ordem nacional bloqueando o decreto de Donald Trump que restringe o direito à cidadania por nascimento. Essa foi a segunda suspensão temporária contra a medida do presidente. De acordo com a magistrada, o decreto é inconstitucional e vai contra 250 anos de história.

O que muitos analistas dizem é que Trump, em alguns casos, joga palavras e medidas como uma estratégia de negociação - como aconteceu com as tarifas dos países vizinhos, México e Canadá. Ele ameaça e usa isso como uma carta na manga, uma moeda de troca.

Com o Oriente Médio poderia estar acontecendo isso: ameaça e pressiona para que os países de lá, de repente, tentem resolver o conflito entre eles.

Há quem acredite que com tanta falação, Trump também pretende desviar a atenção da mídia e do mundo, ou quer mostrar trabalho, e a gente já ouve por aqui - por parte dos eleitores republicanos - que nunca um presidente trabalhou tanto em duas semanas, porque esse movimento, cheio de ameaças, frases de efeitos, medidas mesmo inconstitucionais, levantam a 'torcida' dele. E Trump vai dizer que só não fez porque não deixaram.

Ainda de acordo com analistas, ele também quer passar essa imagem de que é imprevisível, mesmo mostrando que é incoerente. Ao mesmo tempo que diz olhar para dentro, que os Estados Unidos estariam em primeiro lugar, ele joga os tentáculos do imperialismo, e um dia diz que vai tomar a Faixa de Gaza, no outro a Groenlândia, e até o Canadá viraria o 51o estado do país. Se tudo é um blefe, a verdade é que faz barulho e o clima interno e externo são abalados.

Sem mulheres transgênero nas competições femininas

Cumprindo uma questão política central da sua campanha presidencial, Trump assinou uma resolução que proíbe meninas e mulheres trans de participarem de competições femininas dos Estados Unidos, tanto em torneios profissionais, como em escolares e amadores.

A decisão obriga pessoas que foram designadas do sexo masculino no nascimento a disputarem provas masculinas mesmo que se identifiquem como mulheres trans. O presidente ameaçou instituições escolares de cortar verbas se essa ordem for descumprida.

"We're putting every school receiving taxpayer dollars on notice that if you let men take over women's sports teams or invade your locker rooms, you will be investigated for violations of Title IX and risk your federal funding." -President Donald J. Trump ?? pic.twitter.com/MUd6FAetWr ? President Donald J. Trump (@POTUS) February 6, 2025

Funcionários Federais

Nesta quinta (6) às 23h59min, vence o prazo para os funcionários do governo optarem pela demissão voluntária, oferecida pela atual administração para cerca de dois milhões de empregados federais. Cerca de 40 mil pessoas já teriam aceitado a oferta. Após vencer o prazo, o governo promete demissões generalizadas.