Carnaval de rua do Rio terá 15 blocos neste fim de semana

Em seu segundo final de semana, o carnaval de rua do Rio de Janeiro contará com apresentações de cerca de 15 blocos, por diversas regiões da cidade. No último sábado (1º) começou a folia oficial dos desfiles autorizados pela prefeitura que contam com o apoio dos serviços públicos. No início de janeiro, houve a abertura não oficial dos blocos de rua na capital fluminense.

Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), o destaque fica para o domingo (9), que terá o desfile de dez agremiações. Entre elas, está o megabloco "SeráQAbre?", que estreia na Rua Primeiro de Março com a presença de artistas como Pablo Vittar, Juliette, Xamã, Pocah, Tilia, Naldo Benny, Bibi Babydoll e Diego Martins.

Neste final de semana, a maior parte dos blocos desfilará na zona norte do Rio, que terá sete agremiações. A região é seguida pela zona sul, com quatro cortejos, depois centro (3) e zona oeste (1).

A segunda semana de pré-carnaval na cidade começa no sábado (8), a partir das 9h, em São Conrado, com o desfile do bloco "Chame Gente", inspirado na malandragem carioca e na profanidade baiana. A folia segue na parte da tarde, com desfiles dos blocos "Os 20 de Ouro do Mestre Odilon", a partir das 13h, no Zumbi, na Ilha do Governador; seguido pelo "Independente do Morro do Pinto", no Santo Cristo, no centro, às 16h; e pelo "Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê", em Bento Ribeiro, no mesmo horário. Os desfiles terminam às 17h, com o "Bloco da Praia", de Pedra de Guaratiba, zona oeste da cidade.

No domingo (9), é a vez do "SeráqAbre?", único megabloco do final de semana, atrair milhares de pessoas para a Rua Primeiro de Março, no centro, às 7h. Em sua estreia no circuito oficial, a agremiação apresenta estrelas entre as atrações do seu trio elétrico. Com a proposta de celebrar a diversidade do carnaval carioca, o megabloco promete uma atração surpresa, além das anunciadas, para animar ainda mais os foliões.

No mesmo dia, outras dez agremiações ganharão as ruas da cidade. Na zona sul, o "Mini Seres do Mar" e o "Caminhadinha", dois blocos infantis, planejam começar a festa às 8h, com desfiles no Flamengo e no Largo dos Leões, no Humaitá, respectivamente. Também no Humaitá, o tradicional "Só Caminha" apresenta seu cortejo, a partir do meio-dia.

Na zona norte, três blocos comandam a festa, em diferentes bairros, a partir das 14h: a "Banda Cultural do Jiló", na Tijuca; o "Carijó", na Freguesia (Ilha do Governador); e a "Banda da Zulmira", no Maracanã. Ainda na região, o "G.R.B.C Turma do Gato Futebol e Samba" faz a festa em Pilares, a partir das 16h. A "Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas", na Saúde, e o "Carnavalesco Xodó da Piedade", em Piedade, atraem seus foliões com desfiles programados para o mesmo horário.

Com a expectativa de atrair cerca de 6 milhões de pessoas em 37 dias de folia, o carnaval de rua 2025 terá, até o dia 9 de março, 482 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. O centro será palco de 128 desfiles, mas a folia também estará garantida nas zonas norte, sul e oeste, além de Grande Tijuca, Ilhas e Jacarepaguá.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site carnaval de rua, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações.