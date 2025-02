Calderano cai para taiwanês Yun-Ju nas oitavas do WTT Singapura Smash

? World Table Tennis (@WTTGlobal) February 6, 2025

Na partida de hoje, Yun-Ju saiu na frente ao abrir larga vantagem logo no início. No set seguinte, Calderano trabou uma batalha acirrada com o taiwanês e arrancou o empate. No entanto, na terceira parcial o brasileiro oscilou e Yun-Ju voltou a liderar o placar. No quarto set, o jogo seguiu parelho, até que após o empate em 4 a 4, o asiático acertou várias e se desgarrou, até fechar a parcial e selar o triunfo.

Calderano encerra a participação com 175 pontos no ranking mundial - cada Grand Smash distribuiu 2 mil pontos aos vencedores. Os próximos serão o United States Smash, em julho, em Las Vegas (EUA); o Europe Smash, na Suécia, em agosto; e o Smash China em setembro.

Antes, o mesatenista brasileiro deve voltar a competir no WTT Champions Chongqing 2025, programado para o período de 11 a 16 de março, na China.