Bolsas de NY fecham sem sinal único, observando indicadores e balanços, na véspera do payroll

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 6, em uma sessão atenta à publicação de dados da economia americana, na véspera do payroll de janeiro, e à uma série de balanços de importantes empresas. No geral, o setor de tecnologia teve um desempenho superior, impulsionando o Nasdaq a uma alta, enquanto o Dow Jones teve um recuo. Foi destaque que parlamentares americanos planejam apresentar um projeto para proibir o chatbot da DeepSeek em dispositivos pertencentes ao governo do país, em dia no qual a empresa anunciou uma limitação de acesso ao seu serviço devido à escassez na capacidade do seu servidor.

O índice Dow Jones caiu 0,28%, a 44.747,63 pontos, o S&P 500 avançou 0,36%, a 6.083,57 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 0,51%, a 19.791,99 pontos.

De acordo com o HFE, os pedidos de auxílio-desemprego, que subiram além do previsto na última semana, não mostram nenhum sinal de recessão iminente e não há motivos para preocupação. "A política do Federal Reserve (Fed) é projetada para dar suporte à economia e ao mercado de trabalho antes que uma recessão se forme", afirma. Segundo a Pantheon Macro, a ligeira recuperação no crescimento dos custos unitários de mão de obra vale ser observada, mas, por enquanto, a consultoria acredita que o presidente do BC americano, Jerome Powell, tenha razão ao dizer que o mercado de trabalho "não é mais uma fonte significativa de pressão inflacionária".

Analistas esperam que economia dos Estados Unidos tenha criado 170 mil empregos no primeiro mês do ano, de acordo com a mediana de 25 projeções compiladas pelo Projeções Broadcast.

O presidente dos EUA, Donald Trump, se reúne hoje, com os líderes da U.S. Steel e da FedEx, disseram fontes. A U.S. Steel pediu ao republicano que revertesse a decisão do ex-presidente Joe Biden de bloquear a aquisição da Nippon Steel. Porém, Trump prometeu bloquear a fusão durante a campanha eleitoral. As ações da U.S. Steel avançaram 3,61%. Com as notícias sobre o DeepSeek, as ações da Nvidia subiram 3,08%.

Entre os balanços, as ações da Qualcomm recuou 3,72% devido à previsão de receita abaixo das expectativas para o segundo trimestre. Na sequência, a Arm Holdings perdeu 3,34%, já que seus resultados trimestrais ficaram apenas em linha com as previsões do mercado. Com previsões de lucro operacional abaixo do esperado para este ano, os papéis da Ford caíram 7,49%, enquanto as ações da Bristol-Myers (-3,84%) e Honeywell (-5,64%) apresentaram quedas pelo mesmo motivo. Com um balanço abaixo das expectativas, a Roblox despencou 11,06%. Amazon (+1,13%) e Cloudflare (-2,32%) divulgam seus resultados hoje após o fechamento. A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 23,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e caiu 0,27%.