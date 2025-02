Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY; BYD salta com expectativa para coletiva

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, seguindo o desempenho positivo de Wall Street, em meio a um alívio em preocupações com tarifas e um salto nas ações da montadora chinesa de carros elétricos BYD.

O índice Hang Seng avançou 1,43% em Hong Kong, a 20.891,62 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,61% em Tóquio, a 39.066,53 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,10% em Seul, a 2.536,75 pontos, e o Taiex assegurou alta de 0,67% em Taiwan, a 23.316,60 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,27%, a 3.270,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou avanço de 2,34%, a 1.964,55 pontos.

O apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem pelo segundo pregão consecutivo ontem, com a ajuda de alguns balanços de tecnologia.

A falta de novidades na disputa tarifária dos EUA com grandes parceiros comerciais também favoreceu a demanda por ações. Depois de suspender tarifação de 25% ao Canadá e ao México por um mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não conversou com o líder chinês, Xi Jinping, sobre uma possível reversão do embate tarifário entre as duas maiores economias do mundo.

A BYD, que anunciou uma coletiva de imprensa para semana que vem sobre sua estratégia para "carros inteligentes", foi destaque na Ásia hoje. As ações da fabricante de veículos elétricos saltaram 11,5% em Hong Kong e 10% em Shenzhen. Analistas têm a expectativa de que a BYD, que vem incomodando cada vez mais a Tesla de Elon Musk, passe a utilizar sistemas de direção autônoma em seus carros mais baratos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, acompanhando Wall Street e os mercados asiáticos. O S&P/ASX 200 avançou 1,23% em Sydney, a 8.520,70 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires