Biomédica é condenada a 4 anos de prisão após necrose em boca de modelo

A biomédica Lorena Marcondes, que foi indiciada no ano passado pela morte de uma paciente de 46 anos, foi condenada em um outro processo por causar lesões graves no modelo Eduardo Luiz Santos, após um procedimento estético.

O que aconteceu

Biomédica foi condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 meses de detenção, que deverá ser cumprido em regime semiaberto. Atualmente, ela cumpre uma medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Marcondes deverá pagar R$ 50 mil ao modelo, a título de danos morais. Na sentença, a juíza Marcilene da Conceição Miranda justificou, levando em consideração "o grau da lesão e o sofrimento físico e desgaste emocional enfrentado pelo ofendido, que permaneceu afastado das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, gerando sentimento de angústia, aflição e incerteza, sofrimentos que vão além da dor física, o que demonstra prejuízo de ordem extrapatrimonial."

Ela foi condenada por lesão corporal grave e exercício ilegal da medicina. Lorena também teve a atividade profissional de biomédica suspensa pelo período da condenação. A biomédica foi absolvida pelo crime de omissão de socorro.

O UOL entrou em contato com a defesa de Lorena Marcondes e aguarda um retorno.

Relembre o caso

Em 2022, Eduardo realizou um procedimento estético na clínica de Lorena Marcondes em seu queixo e na mandíbula. Pouco tempo depois, ele passou a sentir fortes dores no lábio inferior e notar que a região passou a ficar roxa, segundo a denúncia do Ministério Público. A sentença da juíza indica o uso de PMMA (polimetilmetacrilato) no procedimento.

O modelo fez diversos contatos com a biomédica avisando sobre o problema e buscando uma solução. Ela alegava um processo inflamatório "normal" e passou medicações para amenizar os sintomas, porém sem sucesso.

A situação da boca de Eduardo acabou piorando, e ele buscou atendimento médico em um hospital. Lá, foi constatado que ele estava com Edema e Cianose no lábio.

Lábio inferior e parte do queixo do modelo ficaram necrosados após um procedimento estético Imagem: Reprodução/Instagram

Mesmo após o atendimento médico, a situação continuou piorando. O homem, então, enviou novas mensagens a Lorena.

Lorena, então, respondeu ao homem que estava se sentindo "sufocada". Ela pediu para que ele "fosse embora", que "não estava aguentando mais". Também afirmou que ele estava entrando em contato por mero "capricho".

Eduardo precisou buscar atendimento no hospital João XXIII, onde foi informado que o local do procedimento se encontrava necrosado. Os médicos sugeriram ao homem remover o lábio inferior e parte do queixo, mas ele se negou. O modelo buscou um tratamento alternativo, onde continua a ser acompanhado até hoje.