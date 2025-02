Aumento do dólar se deu porque tivemos um BC irresponsável, que deixou arapuca, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a antiga gestão do Banco Central (BC), de Roberto Campos Neto, que, segundo o presidente da República, "deixou uma arapuca" na autoridade monetária com novos aumentos da taxa de juros já previstos para este ano.

"O problema sério é que tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para a outra. A gente não pode dar um cavalo de pau em um navio do tamanho do Brasil", disse Lula, poupando o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo, de qualquer crítica.

Lula concedeu entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira, 6. "Acho que o aumento do dólar mostra que as loucuras que estava acontecendo nos EUA durante a campanha eleitoral contribuíram muito para a alta e agora ele começa a se ajustar. Ele se ajustando, acho que os produtos vão ficar mais aqui, povo vai produzir mais e com mais qualidade, e estou convencido de que a gente vai resolver este problema logo logo", afirmou.