Converso com muitas pessoas interessadas em comprar um carro usado, e boa parte delas comenta que jamais aceitaria um que tenha sido de locadora.

Esse receio tem a ver com a má reputação desse tipo de veículo, que geralmente é utilizado sem zelo por parte do motorista. O problema é que o mercado de usados está repleto de carros assim, e fica cada vez mais difícil conseguir algo que foi somente de particulares.

Dependendo do modelo desejado, a proporção de unidades vendidas para locadoras é tão grande que a percepção é de que são opções exclusivas para eles.

Para essas pessoas que não aceitam colocar um carro que foi de locadora na garagem, recomendo que tenha paciência - caso contrário, é melhor partir logo para um zero-km.

Claro que existem carros de locadora que estão em bom estado de conservação, eu mesmo já tive a oportunidade de avaliar vários assim. Mas ando me decepcionando muito com o que tenho visto. Na maioria das vezes, são automóveis ruins, mesmo aqueles com poucos anos de uso, considerados pelo mercado como 'seminovos'. Portanto, eu os evito.

Aqui vão alguns motivos que explicam minha percepção, e por que você também deve ter mais paciência e evitar comprar carros usados que foram de locadoras.

Uso intensivo e desgaste acelerado

Carros de locadora são dirigidos por várias pessoas, muitas vezes com estilos de direção diferentes. Isso pode levar a um desgaste maior de componentes como motor, câmbio, suspensão e freios.

Por não serem os verdadeiros donos, não se preocupam em poupar o motor quando ainda está abaixo da temperatura ideal de funcionamento ou com a qualidade do combustível que é utilizado, não desaceleram para passar por lombadas, valetas ou buracos, nunca lembram de calibrar os pneus, não se importam em estacionar em vagas com mais espaço para abrir as portas, pouco se preocupam em manter a limpeza e higiene da parte interna, e por aí vai.

Essas ações podem não impactar no curto prazo, ou seja, no período que o carro é da locadora. Muitas vezes os problemas aparecem nas mãos do segundo dono, que acaba tendo que assumir os custos para corrigi-los.

E não caia na lábia do vendedor que tenta te convencer que o carro era utilizado pela 'diretoria da empresa', para passar a ideia de que estava nas mãos de uma pessoa mais séria e responsável. Eles sempre usam esse discurso, mas na prática, nunca conseguem provar quem e quantos foram os usuários do veículo.

Revisões questionáveis

Embora muitas locadoras mantenham a manutenção em dia, nem sempre são feitas da maneira recomendada pelo fabricante. São os casos dos carros revisados em oficinas particulares, parceiras das empresas de locação, ou seja, fora das concessionárias credenciadas pelo fabricante do veículo.

Pode parecer excesso de preocupação, já que as manutenções nos primeiros intervalos são as mais simples e baratas, mas é preciso entender que os carros atuais, cada vez mais complexos, não aceitam desaforos nem mesmo nessas primeiras manutenções. Até uma simples troca de óleo, precisa ser feita com o óleo recomendado, não só no tipo de viscosidade, mas também na classificação dele.

Não por acaso, motores apresentam problemas precoces, muitas vezes por uso de óleo errado nas primeiras revisões.

Também tem os casos de troca de peças entre carros da mesma frota, para solucionar de maneira rápida o problema de um que já está nas mãos de algum usuário.

Essa manutenção de forma 'apressada' não garante que o carro esteja com as peças corretas que saíram da fábrica, principalmente em pequenos itens de acabamento que nem sempre são visíveis. Fora casos de furtos de peças, como dos catalisadores, que utilizam alguns componentes de alto valor agregado.

Desvalorização no mercado

Carros que foram de locadora tendem a ter uma desvalorização maior no mercado de usados, justamente devido à percepção negativa em torno deles. Compradores temem que, ao tentar revender o automóvel no futuro, tenham dificuldade em encontrar interessados ou recebam propostas muito abaixo do esperado.

Vale dizer que não tem como apagar o registro de um carro de locadora, ele sempre vai aparecer. A pessoa física que compra um destes veículos deve saber disso, e que possivelmente terá mais dificuldade de revender o carro no futuro.

Deveriam custar menos

Mesmo com tantos argumentos desfavoráveis para carros usados de locadora, tem algo que poderia atenuar tudo isso e fazer com que a compra fosse vantajosa: preço abaixo do valor de mercado.

Porém, na prática, nem sempre é o que acontece. Geralmente esses carros são anunciados por valores dentro ou até acima da média de mercado, e não deveria ser assim.

Dos bons negócios que disse já ter feito com carros de locadora, todos tiveram preços atrativos para os meus clientes. Do contrário, não tenho dúvidas que é melhor ter paciência e procurar por outro que tenha sido desde o início de uma pessoa física.