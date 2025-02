Artigo que exige retirada de vacina contra covid-19 do mercado tem erros

Vídeo alega que um estudo comprovou excesso de mortalidade, eficácia negativa e contaminação de DNA provocada pela vacina contra a covid-19. O site em que o artigo foi publicado não é considerado uma revista científica e não tem relevância no meio. Os dados utilizados para sustentar seus argumentos são distorcidos ou enviesados, e também não têm valor científico comprovado, ao contrário das evidências publicadas em revistas e órgãos reguladores que desmentem suas alegações.

Conteúdo investigado: Vídeo com afirmações de que um estudo revisado por pares e publicado na revista Science, Public Health Policy and the Law pede o fim da aplicação de vacinas de mRNA contra a covid-19 devido aos seguintes achados: excesso de mortalidade associada ao imunizante, eficácia negativa, sem redução de hospitalizações e mortes, e material de DNA contaminado na vacina.

Onde foi publicado: Instagram e X.

Conclusão do Comprova: O artigo utiliza dados que não servem para comprovar suas afirmações. Pelo contrário, as evidências publicadas em revistas reconhecidas no meio científico e em órgãos de regulação apontam que as vacinas reduziram hospitalizações e mortes por covid-19, demonstrando eficácia e segurança. Também não há comprovação científica de contaminação por DNA.

Essas evidências em contrário não constam no artigo, o que demonstra viés em sua elaboração. Há, ainda, interpretação equivocada de dados do sistema de monitoramento de segurança das vacinas (Vaers), dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), para basear a afirmação de "excesso de mortes" provocadas pela vacina. O sistema apenas registra notificações que podem ser feitas por qualquer pessoa, sem necessidade de comprovação entre causa e efeito.

O site que publicou o texto não é reconhecido como uma revista científica. O autor do artigo, assim como médicos do seu corpo editorial, são conhecidos por propagar desinformação sobre vacinas. Alguns deles tiveram o registro médico cassado por divulgar tratamentos sem comprovação científica.

O médico Roberto Zeballos, que publicou o post verificado aqui e já teve outros conteúdos checados pelo Comprova (leia mais no fim do texto), insistiu que se trata de um artigo de revisão, e que ele concorda com as conclusões, inclusive com base em sua experiência como médico. "A ciência da observação é muito importante", diz.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até ser removido, o post no Instagram foi visto ao menos 93 mil vezes. Uma das publicações no X foi visualizada mais de 1,7 mil vezes até 6 de fevereiro.

Fontes que consultamos: O Comprova localizou o artigo e ouviu profissionais para verificar sua legitimidade. Foram consultados a infectologista e epidemiologista Luana Araujo, formada em Medicina e Infectologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg (BSPH), o médico geneticista Salmo Raskin, diretor científico da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM) e presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), e a médica patologista Francine Hehn de Oliveira, coordenadora do Laboratório de Genética e Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento.

O Comprova ainda fez pesquisas sobre os autores do estudo e os membros do corpo editorial da revista que o publicou.

Sem reconhecimento

O artigo é publicado na Science, Public Health Policy and the Law. Consultados pelo Comprova, a infectologista e epidemiologista Luana Araujo e o médico geneticista Salmo Raskin afirmam que a publicação não tem qualquer reconhecimento no meio científico.

"Ela não tem fator de impacto reconhecido por nenhuma das principais bases de dados científicas e é frequentemente focada em temas e posições anticiência, notadamente, antivacina. É, comumente, descrita como um blog e somente isso", diz Luana Araujo.

O geneticista Salmo Raskin acrescenta que ela não é indexada internacionalmente por não atender requisitos mínimos, como revisores externos independentes. "Seu corpo editorial é composto por pessoas que são reconhecidamente contra vacinas. Não se trata de um periódico científico no qual opiniões diversas são aceitas", afirma Raskin.

Dados distorcidos

Ao tratar de um suposto excesso de mortes causadas pelas vacinas, o texto cita dados do sistema de monitoramento de segurança das vacinas (Vaers), dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), cujas informações não podem ser interpretadas como evidência de associação causal entre vacina e um evento adverso, como consta no próprio site do CDC. O Estadão Verifica já mostrou que a interpretação desses dados é comumente distorcida por movimentos antivacina.

O Vaers é um sistema de alerta para eventuais problemas com vacinas, que precisam ser investigados a fundo para saber se existe relação com o imunizante. "Qualquer pessoa pode reportar um evento adverso ali, não sendo obrigatória a investigação prévia", explica Luana. "O Vaers identifica padrões de relatos, não investiga ou conclui qualquer coisa".

Raskin acrescenta: "Historicamente, a enorme maioria dos casos relatados ao Vaers, após uma análise minuciosa, são descartados por não haver mínima evidência que o relato seja causal, mas simples associações".

Informações sem valor científico

Em dado momento, ao se referir ao Vaers, o próprio artigo cita que os dados foram inseridos por pessoas que "acreditam que o produto (vacina) está relacionado à morte". Em outro trecho, os autores escrevem: "É nossa opinião que mais americanos podem ter morrido em decorrência da vacinação contra a covid-19 do que por infecção do Sars-CoV-2".

"Essa confusão entre 'causa' e 'associação' é proposital e perpassa todo o artigo, que não investiga nada", aponta Raskin.

As fontes consultadas pelo Comprova afirmam que, ao citar uma suposta eficácia negativa da vacina - sem redução de hospitalizações e mortes -, o texto se baseia em artigos equivocados ou mal intencionados, e despreza os inúmeros estudos científicos publicados em revistas relevantes que atestam a eficácia e segurança da vacina (1, 2, 3, 4, 5)

Agências reguladoras como a Anvisa, a Food and Drug Administration (FDA) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmam haver eficácia e segurança das vacinas aprovadas contra a covid-19.

Não há comprovação de contaminação de DNA

Dados sem valor científico também são utilizados para basear a falsa alegação de que as vacinas provocam contaminação generalizada de DNA. Raskin chama atenção para o fato de que duas referências são postagens na rede social X. "São postagens que qualquer pessoa pode fazer, sem a mínima validade científica", diz Raskin.

Ele acrescenta: "O uso de referências como postagens no X, por si só, demonstra a falta de qualidade da revisão realizada, e deveria fazer com que qualquer leitor desacreditasse a revisão em sua íntegra".

Raskin explica que não há qualquer evidência científica de que fragmentos de DNA utilizados no desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro causem danos às pessoas. "As vacinas de RNAm podem conter quantidades minúsculas de DNA residual dos processos de produção, mas estes fragmentos estão fortemente degradados e não representam qualquer risco para a saúde humana".

Segundo o geneticista, o uso de moléculas de DNA é uma prática comum no desenvolvimento de vacinas, como as que são contra a gripe e a hepatite, que têm sido administradas há décadas. "Mas contra estas, os autores da revisão não se opõem, demonstrando mais uma vez seus vieses", diz Raskin.

A médica patologista Francine Hehn de Oliveira também afirma não haver, até o momento, confirmação de que exista contaminação de DNA com a vacina de RNA mensageiro. Ela acredita que uma eventual confirmação só pode se dar com estudos a longo prazo.

"Acho que precisamos de mais estudos com acompanhamento de longo prazo para confirmarmos se há contaminação ou não", diz Francine, que chama atenção para as mesmas fragilidades no estudo levantadas pelos colegas: publicação sem credibilidade científica, referências bibliográficas enviesadas e corpo editorial controverso.

Documento da FDA, de dezembro de 2023, afirma que, com mais de um bilhão de doses das vacinas de mRNA administradas, não foram identificadas preocupações de segurança relacionadas a DNA residual.

O texto da FDA observa ainda que "é bastante improvável que os pequenos fragmentos de DNA residual localizados no citosol possam encontrar seu caminho até o núcleo através da membrana nuclear presente em células intactas e, então, serem incorporados ao DNA cromossômico".

Autor é conhecido por propagar desinformação

O suposto estudo é assinado por Peter McCullough, um cardiologista norte-americano reconhecido por propagar desinformação sobre as vacinas contra a covid-19. No Google, é possível conferir uma série de alegações dele desmentidas por agências de checagem. O Comprova, por exemplo, o desmentiu quando ele afirmou que a proteína spike, presente na vacina da covid, causa ferimentos nas pessoas e quando ele apresentou evidências enganosas ao sugerir conspiração da ciência contra a cloroquina.

Médicos que tiveram registro cassado fazem parte do corpo editorial

No corpo editorial do site Science, Public Health Policy and the Law, o nome do infectologista francês Didier Raoult também chama atenção. Conhecido como o "Dr. Cloroquina", ele foi proibido de exercer a medicina por dois anos, a partir de 1º de fevereiro. Segundo o site Le Monde, Raoult é acusado de ter violado o código de saúde pública ao incentivar a prescrição de hidroxicloroquina contra a Covid-19 sem dados científicos confiáveis. A notícia repercutiu no Brasil (UOL e O Globo).

Já Pierre Kory e Paul Marik, que também integram o corpo editorial da publicação, tiveram suas certificações profissionais revogadas pelo American Board of Internal Medicine (ABIM), entidade equivalente ao Conselho Federal de Medicina do Brasil (CFM). Os dois integram a Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), entidade que divulga protocolos para tratar covid com medicamentos sem comprovação científica, como a ivermectina.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: A agência Aos Fatos e o Boatos.org também classificaram o conteúdo como desinformativo. Ainda sobre os imunizantes contra a covid, o Comprova já checou, por exemplo, não ser necessário detox de proteína do produto e ser falso que pessoas vacinadas tenham o dobro de chances de pegar a doença.

O autor do post checado pelo Comprova já teve seu nome citado em outras verificações do Comprova, tais como: áudio de médico é verdadeiro, mas opinião sobre origem do coronavírus não tem respaldo científico; vacinas são eficazes contra variante delta, ao contrário do que diz médico e ainda não há cura oficial para a covid-19; tratamento com corticoides não tem estudo publicado.

Notas da Comunidade: O vídeo foi também compartilhado no X. Não haviam sido inseridas "notas da comunidade" até a publicação desta verificação.

Este conteúdo foi investigado por O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e O Popular. A investigação foi verificada por Agência Tatu, Terra e Tribuna do Norte. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 05 de fevereiro de 2025.