Arm reporta receita recorde, mas projeções para 1º trimestre decepcionam investidores

A gigante de design de chips Arm Holdings reportou vendas trimestrais recordes impulsionadas pela demanda por chips de inteligência artificial (IA), mas forneceu uma perspectiva que decepcionou os investidores. A empresa registrou vendas de US$ 983 milhões no último trimestre, superando os US$ 939 milhões esperados por analistas consultados pela FactSet.

Porém, sua previsão de receita entre US$ 1,175 bilhões e US$ 1,275 bilhões para o próximo trimestre ficou em linha com a projeção dos analistas de US$ 1,221 bilhões.

Em uma carta aos acionistas, os principais executivos da Arm afirmaram que a IA estava impulsionando uma forte demanda por chips baseados na tecnologia da Arm, citando novos desenvolvimentos em hardware e modelos de linguagem pequenos, mas poderosos, que tornam a IA mais viável em computadores pessoais, smartphones e carros.

A arquitetura básica de circuitos da Arm está presente em quase todos os smartphones do mundo, mas sua tecnologia se espalhou rapidamente para outras áreas nos últimos anos.

Chips baseados em Arm para computadores pessoais, servidores e uma variedade de outros dispositivos eletrônicos proliferaram.

A Nvidia, líder em chips de IA, está usando uma unidade central de processamento baseada em Arm em alguns dos seus mais poderosos hardwares de IA. Fonte: Dow Jones Newswires.