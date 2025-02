ABCZ diz que governo de SP manterá isenção de ICMS para animais puros de origem

São Paulo, 6 - A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu manter a isenção do ICMS na venda de animais puros de origem (PO) do Estado. Em nota, a associação afirmou que o decreto garantindo a continuidade do benefício será publicado ainda hoje.A ABCZ relatou que recebeu a confirmação em conversa entre o governador e o presidente da associação, Gabriel Garcia Cid. "O governador Tarcísio definiu que o Estado de São Paulo mantenha os incentivos tributários para comercialização de matrizes e reprodutores puros de origem no estado. São Paulo é um grande exportador de genética, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e esse setor cresceu muito devido a esse benefício", disse o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, na nota.A decisão ocorre um dia após a ABCZ enviar ofício ao governador solicitando a prorrogação da isenção, que não havia sido renovada na revisão dos benefícios fiscais do plano São Paulo na Direção Certa."O melhoramento genético, garantido pelo devido registro genealógico, é essencial para a manutenção de linhagens saudáveis, atendendo padrões de qualidade nacionais e internacionais e assegurando a segurança sanitária dos alimentos", ressaltou, na nota, Garcia Cid.