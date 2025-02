6 sintomas de AVC para ficar alerta e o que aumenta os riscos

Tempo é cérebro. Esta frase é citada por neurologistas do mundo inteiro para alertar a população sobre uma particularidade do AVC (acidente vascular cerebral): a probabilidade da total recuperação desse evento se reduz a cada minuto passado sem avaliação e tratamento.

Caracterizado por uma interrupção repentina do fluxo sanguíneo ou a ruptura de um vaso no cérebro, o AVC é considerado uma emergência médica. O tempo vale ouro nesse quadro porque as células locais podem morrer por falta de oxigênio e nutrientes. Alguns tecidos podem até resistir, mas a velocidade das lesões pode vencê-los, e os danos podem ser permanentes.

Os AVC mais frequentes

Isquêmico: responsável por 85% dos casos, ele decorre da obstrução de uma artéria que impede a passagem de oxigênio para as células cerebrais. Esse quadro pode ter como causa um trombo (um "coágulo") formado dentro do coração ou de um vaso sanguíneo, ou um êmbolo, ou seja, um trombo que se desloca de onde foi formado através da circulação sanguínea, e provoca obstrução em outro local.

Hemorrágico: decorre de um rompimento de um vaso do cérebro que provoca hemorragia, que pode ocorrer no tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. Menos comum (15% dos casos), ele pode levar a óbito com maior frequência.

Sintomas comuns

A rapidez no socorro é essencial, mas apenas 20% das pessoas procuram o hospital. Por isso, ficar atento aos sintomas é fundamental.

Como o cérebro possui uma rede de vasos sanguíneos, o bloqueio ou ruptura deles resultará em manifestações associadas às funções comandadas por cada região afetada. Os sintomas mais frequentes dessas alterações —que podem ser transitórios ou permanentes— são:

1. Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, principalmente de um lado do corpo;

2. Alterações na fala, visão, equilíbrio ou coordenação;

3. Tontura.

AVC hemorrágico pode acarretar:

4. Dor de cabeça súbita e intensa;

5. Náusea e vômito;

6. Pressão muito alta.

Consequências podem até ser permanentes

Quando não tratado em tempo, o AVC pode ter consequências que poderão ser mais ou menos intensas, durar menos ou mais tempo e até ser permanentes, a depender da sua gravidade. Confira algumas delas:

Problemas musculares;

Alterações cognitivas e na memória;

Mudanças na fala ou compreensão dela;

Depressão.

Conheça os riscos relacionados

Algumas condições de saúde e situações relacionadas ao estilo de vida aumentam o risco de ter um AVC. Confira a lista dos dez fatores mais comuns no mundo, por ordem de importância:

Hipertensão Regime alimentar não saudável IMC (índice de massa corporal) alto Altas taxas de glicemia Poluição Tabagismo Colesterol alto Disfunção renal Consumo excessivo de álcool Sedentarismo

Idade avançada, doenças do coração, uso de drogas ilícitas, uso de determinados medicamentos (como anticoagulantes, antiplaquetários etc.) também estão associados.

*Com informações de reportagem publicada em 30/04/2024