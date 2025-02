Foto realista e rica em detalhes: 5 motivos para ter celular com 3 câmeras

Comprar um smartphone com mais de uma câmera pode ser mais vantajoso do que optar por um modelo que ofereça muitos megapixels, mas apenas uma lente. A quantidade maior de sensores permite captar imagens de forma mais versátil, adaptadas a diferentes situações.

Em geral, cada lente tem uma função específica. Fotos de paisagens amplas, retratos detalhados e zoom de qualidade são apenas alguns dos benefícios práticos. Quer saber quais são as vantagens de um smartphone com várias lentes e quais modelos valem a pena? O Guia de Compras UOL te explica.

Spoiler: marcas como Samsung, Apple, Motorola, Xiaomi e realme apostam em modelos com múltiplas câmeras traseiras, oferecendo recursos avançados de sistema que aprimoram a experiência fotográfica.

Megapixel não é tudo

A quantidade de megapixels em um smartphone é uma característica bastante ressaltada pelos fabricantes, mas sozinha não garante fotos de qualidade. Para isso, é preciso levar em consideração o tamanho do sensor, processamento de imagem e abertura da lente. Em um celular com três câmeras ou mais, geralmente encontramos os seguintes sensores:

Câmera principal: é a que possui o maior sensor e abertura ampla (grande angular), capturando mais luz para gerar fotos mais nítidas e detalhadas, especialmente à noite. Geralmente, é para ela que as fabricantes reservam a maior quantidade de megapixels.

Câmera teleobjetiva: permite zoom óptico sem perda de qualidade, trazendo objetos distantes para mais perto com a mesma nitidez (ou mais aproximada) do que fotos tiradas sem o zoom.

Câmera periscópica: uma variação da teleobjetiva que permite um zoom óptico ainda maior, utilizando um design interno diferenciado, com mais lentes "empilhadas", para captar imagens detalhadas de objetos muito distantes.

Câmera ultrawide (ultra angular): oferece um campo de visão mais amplo, ideal para paisagens e fotos de grupo, em que o usuário precise captar mais elementos em uma única cena.

Câmera macro: projetada para capturar detalhes em close-up, permitindo fotografias nítidas de objetos muito próximos, como flores, insetos e texturas. Em muitos aparelhos, não há uma lente dedicada a isso, e a câmera ultrawide também fica responsável pelo modo macro.

Motivos para ter um celular com três câmeras

Versatilidade nas fotos. Com diferentes lentes, é possível capturar uma variedade maior de imagens, desde selfies em modo retrato até paisagens amplas e detalhes arquitetônicos. Tudo depende da criatividade do usuário.

Melhor qualidade de imagem. A combinação de sensores permite que o smartphone colete mais informações sobre a cena, resultando em imagens com maior nitidez, melhor reprodução de cores e maior riqueza de detalhes.

Zoom óptico sem perda de qualidade. Em celulares com lente teleobjetiva, é possível aproximar objetos sem perder definição, graças ao zoom óptico. Diferentemente do zoom digital, que amplia a imagem artificialmente, o zoom óptico mantém a nitidez sem risco de distorções.

Fotos mais realistas e dinâmicas. Para aproveitar ao máximo o conjunto de lentes, muitas marcas incluem recursos avançados de fotografia e vídeo, resultando em imagens mais naturais e vídeos com qualidade profissional. Além disso, modelos mais avançados contam com inteligência artificial para ajudar no processamento dessas cenas.

Melhor experiência em baixa luminosidade. Sensores que captam mais luz possibilitam fotos mais nítidas, mesmo em ambientes com pouca iluminação. Dois exemplos que funcionam bem é o recurso "Nightography", presente em celulares top de linha da Samsung, e o modo Noite/noturno, dos iPhones mais novos. Ambos melhoram significativamente a captura de imagens à noite.

Confira a seguir uma seleção de modelos feita pelo Guia de Compras UOL com opções de telefones que trabalham com boas câmeras e podem atender a diferentes perfis de consumidores.

1. iPhone 16 Pro Max (2024)

O iPhone 16 Pro Max, da Apple, vem equipado com um sensor principal de 48 MP, uma ultrawide também de 48 MP e uma teleobjetiva de 12 MP com zoom óptico de 5x. Considerado um excelente conjunto, favorito de muitos profissionais do audiovisual, deixa claro que não é só sobre os megapixels —o processamento de imagem da Apple é tido como um dos melhores do mercado. O smartphone também conta com recursos como estabilizador de imagem, modo noturno, HDR inteligente e mais.

2. Samsung Galaxy S24+ (2024)

O Galaxy S24+, da Samsung, conta com um conjunto triplo de câmeras, sendo um sensor principal de 50 MP, uma ultrawide de 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x. Seu processamento com inteligência artificial entrega fotos detalhadas e vídeos de alta qualidade, mesmo em ambientes com pouca luz. O smartphone ainda conta com ferramentas da Galaxy AI para editar, criar e melhorar imagens.

3. Motorola Edge 50 Pro (2024)

O Edge 50 Pro da Motorola tem um sensor principal de 50 MP, uma ultrawide de 13 MP, com 120º de abertura, que funciona também como macro, e uma teleobjetiva de 12 MP com zoom óptico de 3x. Sua estabilização óptica de imagem (OIS) proporciona fotos mais nítidas e vídeos com menos tremores, assim como a abertura de 120º promete abranger os mesmos detalhes captados pelos olhos humanos.

4. Redmi Note 13 Pro (2023)

A Xiaomi não fica para trás quando o assunto é fotografia. Lançado em 2023, mas chegando ao mercado brasileiro em 2024, o Redmi Note 13 Pro trouxe uma lente principal de 200 MP, com zoom óptico de 3x e estabilização de imagem. Além disso, o modelo é acompanhado por uma ultra-angular de 8 MP e uma lente macro de 2 MP, que estão presentes para compor fotografias e vídeos com maior precisão de cores e detalhes.

5. realme 12 Pro+ (2024)

Outra chinesa que promete fotos nítidas e com foco nos detalhes é a realme. Em 2024, a marca trouxe para o Brasil o 12 Pro+, que aposta em um conjunto de câmeras equilibrado, oferecendo um sensor principal fabricado pela Sony, com 50 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma teleobjetiva periscópica de 64 MP com zoom óptico de 3x. Entre os suportes que o modelo oferece estão a captura RAW (um modo profissional de tirar fotos), estabilização de imagem (OIS), rastreamento de vídeo com IA, fotos noturnas mais nítidas e muito mais.

