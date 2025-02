Walt Disney tem lucro acima do esperado com ajuda de Moana 2

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

SÃO PAULO (Reuters) - A Walt Disney reportou lucro trimestral bem acima das previsões de Wall Street, com o resultado impulsionado pelo forte desempenho de bilheteria da sequência animada "Moana 2" e melhor performance no negócio de streaming da empresa.

A força no entretenimento ajudou a compensar um declínio nos parques temáticos da Disney nos Estados Unidos, que foram impactados pelos furacões Helene e Milton na Flórida. A divisão Experiences, que, além dos parques, inclui produtos de consumo e a linha de cruzeiros, também teve cerca de 75 milhões de dólares em despesas associadas ao lançamento em dezembro do navio de cruzeiro Disney Treasure.

No trimestre encerrado em dezembro, a Disney teve aumento de 44% no lucro ajustado por ação, para 1,76 dólar, conforme os dados apresentados nesta quarta-feira, enquanto projeções compiladas pela LSEG com 24 analistas apontavam 1,45 dólar.

A receita do trimestre cresceu 5%, para 24,69 bilhões de dólares, ligeiramente acima das previsões dos analistas de 24,62 bilhões. O lucro operacional aumentou 31% em relação ao ano anterior, para 5,1 bilhões.

"No geral, este trimestre provou ser um forte começo para o ano fiscal, e continuamos confiantes em nossa estratégia de crescimento contínuo", disse o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, em um comunicado.

Olhando para o futuro, a Disney prevê um crescimento de "um dígito alto" no lucro ajustado por ação no ano fiscal de 2025, em comparação com o ano anterior, e um aumento de aproximadamente 875 milhões de dólares no lucro operacional da unidade de streaming de entretenimento.

A empresa disse que terá 50 milhões de dólares em custos associados à saída da joint venture Venu Sports com a Warner Bros Discovery e Fox. As empresas de mídia abandonaram seus planos para um serviço de streaming de esportes em janeiro, depois que ele enfrentou forte oposição legal.

O lucro operacional da unidade de entretenimento da Disney, que inclui cinema, televisão e streaming, aumentou para 1,7 bilhão de dólares no trimestre, quase o dobro dos resultados do ano anterior, graças em parte ao forte desempenho de "Moana 2".

A sequência animada arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria no fim de semana do feriado do Dia de Martin Luther King Jr. em janeiro, tornando-se o quarto filme da Walt Disney Animation a atingir esse marco financeiro.

O negócio tradicional de televisão da Disney continuou a se deteriorar. O lucro operacional nas chamadas redes lineares caiu 11%, para 1,1 bilhão de dólares.

Os assinantes do principal serviço de streaming de vídeo da empresa, Disney+, caíram 1% em relação ao trimestre anterior, para 124,6 milhões. A empresa havia alertado sobre uma queda modesta nos assinantes devido a um aumento de preço que entrou em vigor em outubro. A companhia também previu um declínio modesto nos clientes do Disney+ no segundo trimestre, em comparação ao primeiro.

Disney+, Hulu e ESPN+ produziram um lucro operacional de 293 milhões de dólares no trimestre, marcando o terceiro trimestre consecutivo de lucratividade e uma recuperação em relação ao prejuízo de 138 milhões de dólares do ano anterior.

No segmento Experiences, a receita operacional ficou praticamente estável em 3,1 bilhões de dólares. O lucro caiu 5% nos parques temáticos por causa dos furacões e dos custos dos navios de cruzeiro, enquanto o lucro operacional nos parques internacionais aumentou 28% em relação ao ano passado.