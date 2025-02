Wall Street fecha em alta com investidores de olho em balanços e perspectiva de corte de juros

Por Abigail Summerville e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Todos os três principais índices de ações fecharam em alta nesta quarta-feira, recuperando-se de quedas no início da sessão, com investidores ignorando resultados decepcionantes da Alphabet e avaliando a perspectiva de futuros cortes nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA.

A Alphabet, empresa controladora do Google, caiu 7,3% depois de apresentar um crescimento fraco da receita de nuvem na terça-feira e de destinar um investimento de US$ 75 bilhões, acima do esperado, para sua construção de IA este ano.

Algumas ações relacionadas à IA mostraram sinais de recuperação depois de terem sido abaladas na semana passada após o aumento da popularidade de um modelo chinês de inteligência artificial de baixo custo desenvolvido pela startup DeepSeek. A Nvidia, que registrou uma das maiores perdas, subiu 5,4% nesta quarta-feira. A Broadcom subiu 4,3%.

"Em última análise, a demanda por IA não está desaparecendo, mesmo com as notícias da DeepSeek. Todos eles terão que gastar mais dinheiro, e essa é a história da IA. Essa é uma história de ciclo bastante longo", disse Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Asset Management.

A Advanced Micro Devices, por sua vez, caiu 6,3% depois que a CEO Lisa Su disse que as vendas do centro de dados da empresa no trimestre atual -- um indicador de sua receita de IA -- cairiam cerca de 7% em relação ao trimestre anterior.

Em relação a dados macroeconômicos, investidores estão aguardando o relatório da folha de pagamento não agrícola de janeiro, que deverá ser divulgado na sexta-feira.

A atividade do setor de serviços dos EUA desacelerou inesperadamente em janeiro, em meio ao arrefecimento da demanda, ajudando a conter o crescimento dos preços, segundo um relatório do ISM divulgado nesta quarta.

"Há algumas preocupações de que o Fed talvez precise diminuir a velocidade mais rapidamente, de que a economia está desacelerando, mas isso é, na verdade, uma notícia positiva para os mercados, porque eles estão esperando por esses cortes nas taxas do Fed", disse Haworth.

A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto será em março e, embora apenas 16,5% dos traders esperem um corte nas taxas, a maioria prevê um corte em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse que o Fed ainda está inclinado a fazer mais cortes nas taxas este ano, mas destacou a incerteza quanto ao impacto de novas tarifas, imigração, regulamentações e outras iniciativas do governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,71%, para 44.873,28 pontos, o S&P 500 avançou 0,39%, para 6.061,48 pontos e o Nasdaq Composite teve alta de 0,19%, para 19.692,33 pontos.

Oito dos setores do S&P 500 foram negociados em alta, com o setor imobiliário liderando os ganhos, enquanto os serviços de comunicação caíram quase 3%.

As ações da Apple caíram 0,1%, com informação da Bloomberg News de que o órgão regulador antitruste da China está se preparando para uma possível investigação da fabricante do iPhone.

A Uber Technologies caiu 7,6%, depois que a empresa de previu um volume de negócios para o trimestre atual abaixo das estimativas.

Os mercados também aguardam os desdobramentos das tarifas, depois que Trump disse na terça-feira que não tem pressa em falar com o presidente chinês, Xi Jinping, para tentar neutralizar uma nova guerra comercial entre os países.