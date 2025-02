Vídeo de Lula sendo chamado de 'ladrão' na Câmara é de 2023

Do UOL, no Rio

Um vídeo em que parlamentares de oposição chamam o presidente Lula (PT) de ladrão na Câmara dos Deputados tem sido compartilhado nas redes sociais como se fosse recente. A gravação é de dezembro de 2023. Na ocasião, o Congresso promulgava a Reforma Tributária.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Um vídeo em que parlamentares gritam "o ladrão chegou" enquanto o presidente Lula (PT) senta à mesa do plenário Câmara dos Deputados é compartilhado como se fosse recente.

Por que é distorcido

O vídeo é de 20 dezembro de 2023. Na ocasião, o Congresso promulgava a Reforma Tributária. O presidente Lula foi vaiado e chamado de "ladrão" e "cachaceiro" por parlamentares de oposição (aqui). Em resposta, parlamentares aliados do presidente fizeram coros de "Lula, guerreiro do povo brasileiro". O então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a pedir respeito e decoro aos colegas.

Representantes dos Três Poderes estavam presentes. Além de Lula e Lira, também estavam na sessão o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente do STF, Roberto Barroso.

Lula não esteve na Câmara em 2025. O presidente não compareceu ao Congresso ainda este ano, como é possível verificar na agenda disponível no site da Presidência (aqui). Nesta segunda-feira (3), Lula recebeu os novos presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP), no Palácio do Planalto (aqui e aqui).

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava nesta quarta-feira (5) mais de 568 mil visualizações, 38,1 mil curtidas, 14,1 mil compartilhamentos e mais de 2,5 mil comentários.

