Carros elétricos estão ganhando as ruas do Brasil e do mundo com a promessa de causar menos impacto ao meio ambiente. No Brasil, esses veículos representam 7% da frota nacional e continuam em alta. Só no primeiro semestre de 2024, as vendas cresceram 146% em relação ao ano anterior e 288% comparado a 2022.

Entenda os benefícios dos veículos elétricos e os pontos que demandam atenção em seu uso.

Redução da emissão de gases de efeito estufa, como o monóxido de carbono, nem outros poluentes, como óxidos de enxofre e nitrogênio. "Há uma grande vantagem dos elétricos, afinal, eles não demandam, no uso, combustível e, assim, não emitem gases de efeito estufa. Também não emitem outros poluentes", afirma Ricardo Fuji, especialista em conservação do WWF-Brasil.

Quando piora a qualidade do ar, por culpa de congestionamentos, aumenta o número de internações por crises respiratórias. Isso pode levar ao aumento no número de mortes de idosos, crianças ou quem tem comorbidade. Ricardo Fuji

Diminuição da poluição sonora: Silenciosos, esses veículos reduzem consideravelmente o ruído urbano. "A gente se acostuma com o barulho, mas esse é um elemento importante na qualidade ambiental", diz Fuji. Porém, em alguns locais, o silêncio dos elétricos. "Um dos primeiros países a introduzir em sua frota os elétricos foi o Japão. Nas grandes cidades, como Tóquio, esses veículos, inclusive, estavam provocando um número acentuado de atropelamentos, porque os pedestres não percebiam o carro, pela ausência de ruído", diz Célio Bermann, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP.



Transição pode ser ainda mais benéfica

Os carros elétricos podem, indiretamente, trazer um benefício na produção de energia no mundo todo. No Brasil, a principal matriz energética é a hidrelétrica, ou seja, é renovável. No Hemisfério Norte, os países ainda dependem de combustíveis fósseis.

"No Brasil, a energia é bastante renovável com hidrelétricas. E, como são longe das cidades, você consegue controlar melhor o impacto delas", diz Felipe Barcellos e Silva, pesquisador do Iema (Instituto de Energia e Meio Ambiente).

Por fim, a mudança para os elétricos não pode ignorar os impactos da mineração, especialmente do lítio, essencial para as baterias.

"Se for explorar esses minérios, é fundamental estabelecer áreas de exclusão, como terras indígenas, e criar regulamentações claras sobre descarte e reciclagem. Seria salutar ter o máximo de baterias recicladas. Esse é um grande desafio no Brasil, que ainda enfrenta dificuldades para reciclar até materiais mais clássicos, como plástico e vidro", afirma Barcellos.

De toda forma, para os especialistas, os veículos elétricos são uma escolha efetiva para quem deseja reduzir o impacto no meio ambiente.

"Entre as opções disponíveis, os elétricos são os que apresentam maior potencial de sustentabilidade. Mas para que a transição seja realmente eficiente, precisa acontecer rápido. As mudanças climáticas estão em curso, e a temperatura global continua subindo. Não há tempo a perder", finaliza Fuji.