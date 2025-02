Vamos verificar se pessoas com renda mensal de R$50 mil a R$100 mil pagam imposto mínimo, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que o governo pretende garantir a cobrança de um imposto mínimo de pessoas que ganham entre R$ 50 mil e R$ 100 mil.

"Se a pessoa tem renda superior a 50 mil por mês, e vai numa escadinha até 100 mil por mês, nós vamos verificar se ela está pagando um imposto mínimo", comentou Haddad, em trecho de entrevista à GloboNews divulgado nesta quarta-feira, acrescentando que o imposto mínimo no Brasil será "relativamente baixo em relação à experiência internacional.

Na entrevista, Haddad pontuou que atualmente o imposto sobre consumo no Brasil é maior que a média vista em países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), enquanto o Imposto de Renda (IR) é menor que a média da organização, tanto no caso de pessoas físicas quanto no de empresas.

"Vamos procurar, sem aumentar a carga tributária, equilibrar o jogo entre pobres e ricos", disse Haddad.

Um trecho da entrevista foi veiculado nesta noite no jornal "Em pauta", da GloboNews. A íntegra da entrevista, dada à jornalista Míriam Leitão, será veiculada às 23h30.

Na tarde desta quarta-feira, após encontro com o novo presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), Haddad havia reforçado que a reforma do IR a ser proposta pelo governo, que prevê isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês, irá incluir medidas para compensar a renúncia fiscal.

(Reportagem de Fabrício de Castro)