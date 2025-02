Trump diz que EUA vão assumir Gaza e que palestinos não devem voltar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu ontem, em Washington, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Depois do encontro, Trump declarou em entrevista coletiva concedida ao lado de Netanyahu que os EUA vão assumir o controle da Faixa de Gaza e que os palestinos devem ir para outros países. Ele disse ainda que os EUA vão reconstruir a região e que a ocupação deve ser a longo prazo. Trump disse que os palestinos só voltam para a Faixa de Gaza porque "não têm alternativa" e não descartou a hipótese de enviar tropas para a região. Segundo ele, "os palestinos deveriam ir para países com interesse em questões humanitárias". O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse que o plano de Trump equivaleria a uma "limpeza étnica" e o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita também reagiu, e declarou que as autoridades árabes enfatizam o apoio "firme e inabalável" ao estabelecimento de um Estado palestino. Saiba mais.

Após o encontro, Trump também anunciou que interrompeu o envolvimento dos EUA com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e manteve a interrupção do financiamento para a agência de ajuda humanitária da ONU para refugiados palestinos, a UNRWA. Netanyahu é um crítico da UNRWA e acusa a agência de estar "envolvida em atividades terroristas contra Israel". Os EUA já foram o maior doador da agência — fornecendo até US$ 400 milhões por ano —, mas Joe Biden suspendeu o financiamento em 2024 depois que Israel acusou seus funcionários de participar do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

Dólar tem a maior sequência negativa em 20 anos. A moeda norte-americana sofreu ontem a 12ª queda consecutiva e fechou cotada a R$ 5,77, uma baixa de 0,79%. Desde o início do ano, o dólar já caiu 6,3%. Analistas atribuem o movimento nos mercados aos desdobramentos do conflito comercial entre Estados Unidos e China e, internamente, à divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reafirmou a necessidade de aumento da taxa de juros. No documento, o BC sinalizou que irá repetir a elevação da Selic em um ponto percentual na reunião de março.

TRE-RJ absolve Cláudio Castro em processo de cassação. O governador do Rio de Janeiro e seu vice, Thiago Pampolha, foram absolvidos no processo que apura supostos gastos ilícitos na campanha à reeleição em 2022. Castro e Pampolha não comprovaram a destinação de R$ 10 milhões recebidos de fundos públicos, segundo o Ministério Público Eleitoral. O órgão defendia a cassação dos diplomas e a inelegibilidade dos dois por oito anos, mas o relator da ação de cassação votou pela absolvição de ambos e foi acompanhado pela maioria dos outros membros do TRE. Segundo o relator, "não há prova de corrupção eleitoral tampouco provas de que houve intenção deliberada dos candidatos em desviar dinheiro de campanha". Saiba mais.

EUA iniciam deportação de imigrantes em situação irregular para Guantánamo. A Casa Branca declarou ontem que os primeiros voos dos Estados Unidos com migrantes detidos rumo à base militar em Cuba "estão em andamento". O presidente Donald Trump disse querer que o Pentágono e o Departamento de Segurança Interna expandam a instalação de detenção na base naval para abrigar mais de 30 mil migrantes. Autoridades que não se identificaram falaram que o primeiro voo iria transportar quase uma dúzia de migrantes e chegaria ontem à base militar. Trump também declarou ontem que quer fechar acordos com governos estrangeiros para que recebam americanos que tenham cometido "sérios crimes". A proposta é que esses países abriguem esses cidadãos em troca de recursos do governo americano.