Trump brinca com segurança do mundo, diz embaixador da Palestina no Brasil

Donald Trump está brincando com a segurança mundial ao declarar que os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e expulsarão os palestinos, afirmou Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil, em entrevista ao UOL News nesta quarta (5).

O presidente norte-americano disse, ao lado do primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, que seu governo comandará a Faixa de Gaza, em "posição de propriedade de longo prazo", e que os palestinos devem se deslocar para outros países.

O mundo está consternado com o que parece ser uma brincadeira do presidente dos EUA. Gaza e a Palestina pertencem aos palestinos.

O presidente de uma superpotência está brincando com a segurança do mundo. Nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, independentemente das declarações dele. É sábio retratar e, como superpotência, tem que defender a paz e não promover guerras, como as que se mantêm na área.

Ainda acredito no direito internacional. O mundo pagou duas guerras mundiais e um alto preço como humanidade e nós pagamos um alto preço como povo palestino. É hora de querer fazer valer realmente o direito internacional, e não o direito de uso da força. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Alzeben frisou que os palestinos não sairão de seu território e que pretendem resolver a questão de forma pacífica.

Desde 1917 até o momento, estamos pagando por todas as agressões, limpeza étnica e genocídio. Os que ficamos, estamos apegados ao nosso território. Não vamos sair. Se vamos morrer nele, talvez será nosso destino. Defendemos a vida e não a morte. Queremos viver em nosso território com dignidade.

Preferimos resolver isso dialogando. Nós, como Autoridade Palestina e OLP [Organização para a Libertação da Palestina], sempre nos apegamos ao direito internacional, um direito natural de ficar em nosso território. Lamentavelmente, se tivermos que enfrentar o adversário, o que vamos fazer? Não temos outra escolha. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Josias: Lula fez bem ao mudar rota sobre Trump; silêncio seria inaceitável

Lula agiu de forma correta ao reagir às declarações de Donald Trump sobre os Estados Unidos assumirem o controle da Faixa de Gaza, afirmou o colunista Josias de Souza.

Lula vinha se esforçando muito para evitar o antitrumpismo primário, mas foi compelido a alterar essa estratégia.

Se Lula ficasse em silêncio depois que Trump ameaçou se apropriar da Faixa de Gaza, expulsando os palestinos da região, ele seria cúmplice do pró-trumpismo inocente que é cultivado por Bolsonaro e seus devotos, que aceitam todas as presunções do Trump a seu próprio respeito. Isso inclui concordar com a tese segundo a qual essa 'divindade laranja' retornou à Casa Branca porque tem uma inspiração divina e, portanto, indiscutível.

Historicamente, a diplomacia brasileira sempre defendeu a fórmula dos dois Estados como a saída para a pacificação do Oriente Médio. Não faria sentido o presidente silenciar diante de uma atrocidade verbal que foi cometida pelo Trump ao insinuar, após receber [Benjamin] Netanyahu [primeiro-ministro de Israel] na Casa Branca, que os EUA vão tomar na mão grande a Faixa de Gaza e erguer sobre os escombros o que ele chamou de uma 'Riviera do Oriente Médio'. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Lula cai em armadilha de Trump para arrumar confusão com Brasil

Lula mordeu a isca jogada por Donald Trump sobre a questão da Faixa de Gaza e corre o risco de ver o presidente norte-americano subir o tom contra o Brasil e ameaçar represálias ao país, disse o colunista Tales Faria.

Lula caiu em uma armadilha. Isso é como um jogo de xadrez, no qual um jogador faz um movimento obrigando o outro a seguir o caminho que ele predeterminou. Infelizmente, ele não tinha outra opção, mas esta jogada do Trump leva Lula ao risco de tomar o xeque no jogo de xadrez entre os dois.

Trump quer um motivo para bater boca com o Brasil e aumentar tarifas. Lula vinha se esquivando disso. Agora, Trump faz uma jogada à qual o Lula inevitavelmente teria que reagir. Não tem como não reagir a esse tipo de maluquice que Trump está falando.

Lula reage e, com isso, dará opção e discurso ao Trump para poder criar confusão com o Brasil. Infelizmente é um jogo que já estava marcado e predeterminado. Já esperávamos há muito tempo, desde que Trump assumiu, que ele se volte contra o Brasil e pode estar procurando uma desculpa agora. Lula não tinha como agir de outra maneira. Tales Faria, colunista do UOL

