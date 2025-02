Trump impõe sanções para sufocar programa nuclear do Irã: 'Não tenho opção'

O presidente americano Donald Trump anunciou uma campanha de "pressão máxima" para barrar o desenvolvimento de uma arma nuclear pelo Irã.

O que aconteceu

Trump assinou memorando que restabelece a rígida política do seu primeiro mandato, quando levou as exportações de petróleo do Irã a quase zero. O texto orienta cada departamento do governo a impor sanções ao Irã, em especial sobre suas atividades nucleares.

Trump ordena que o Tesouro dos EUA deve exercer "pressão econômica máxima" sobre o Irã. A ação prevê multas e mecanismos de fiscalização para aqueles que violarem as sanções existentes. O Departamento de Estado também deve participar da campanha para zerar as exportações de petróleo do Irã.

A China, que é a maior compradora do petróleo iraniano, não reconhece as sanções americanas. A China e o Irã têm um sistema de comércio próprio que utiliza principalmente o iuan chinês e uma rede de intermediários, evitando o dólar e a exposição aos órgãos reguladores dos EUA.

A medida dá a Trump "todas as ferramentas possíveis" para evitar que o Irã seja um "ator maligno", diz um assistente do Executivo.

Trump admitiu que a medida é dura, mas disse não ter opção. "Com alguma sorte, espero não ter que usá-lo demais". Ele acrescentou que espera conseguir um acordo com o Irã.

Republicano aproveitou assinatura de memorando para alfinetar ex-presidente Joe Biden. Trump acusou Biden de não aplicar rigorosamente as sanções à exportação de petróleo, o que, segundo ele, encorajou Teerã a vender petróleo para financiar um programa de armas nucleares e milícias armadas no Oriente Médio.

As exportações de petróleo do Irã aumentaram durante o mandato de Biden, quando o país conseguiu driblar as punições. Em 2023, as exportações de petróleo de Teerã renderam US$ 53 bilhões e US$ 54 bilhões no ano anterior, de acordo com estimativas da Administração de Informações sobre Energia dos EUA. A produção em 2024 estava em seu nível mais alto desde 2018, com base nos dados da OPEP.

Irã tem acelerado "dramaticamente" o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, próximo ao grau de armamento de 90%, afirmou o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU à Reuters em dezembro. Mas o Irã nega a intenção de desenvolver uma arma nuclear.

Trump diz que deixou instruções para destruir Irã se for assassinado

Presidente diz que deixou ordem executiva para que os EUA ataquem o Irã se ele for assassinado. "Deixei instruções: se eles fizerem isso, serão obliterados, não sobrará nada".

Autoridades têm monitorado ameaças iranianas contra Trump e outros funcionários do governo há anos. Em 2020, Trump ordenou o assassinato de Qassem Soleimani, que liderava a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana.

Em novembro, o Departamento de Justiça anunciou que impediu uma conspiração iraniana para matar Trump antes da eleição presidencial. Os EUA dizem que autoridades iranianas instruíram Farhad Shakeri, um suposto agente do governo iraniano, a matar Trump em setembro. O suspeito mantinha uma rede de criminosos recrutados por Teerã para vigilância e planos de assassinato de aluguel, segundo a investigação. Shakeri está foragido no Irã.

*Com informações de AFP e Reuters