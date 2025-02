Tribunal de crimes de guerra monitora de perto derramamento de sangue no Congo

AMSTERDÃ (Reuters) - Promotores do Tribunal Penal Internacional disseram nesta quarta-feira que estão monitorando de perto os acontecimentos na República Democrática do Congo, onde rebeldes apoiados por Ruanda estão tentando expandir seu território depois de capturar a cidade de Goma.

"Fontes confiáveis indicam que milhares de pessoas foram feridas e centenas foram mortas em Goma e arredores, incluindo civis e forças de paz, após meses de confrontos entre as Forças Armadas da República Democrática do Congo e o Movimento 23 de Março ("M23") e seus aliados", disseram os promotores do TPI em um comunicado.

Eles pediram a todas as partes que fornecessem informações sobre possíveis crimes.

O promotor do TPI, Karim Khan, disse no ano passado que renovaria uma investigação sobre a República Democrática do Congo, com foco em supostos crimes cometidos na província de Kivu do Norte, cuja capital é Goma, desde janeiro de 2022.

"Essa investigação está ativa e continua com urgência e foco", disse seu escritório nesta quarta-feira.

Mais de 2.000 corpos de pessoas mortas no conflito da semana passada precisam ser enterrados em Goma, disse o ministro das Comunicações da República Democrática do Congo na manhã desta quarta-feira.

A ONU afirmou que pelo menos 900 pessoas foram mortas e quase 3.000 ficaram feridas nos dias de combate em Goma que a levaram a ser capturada pelo M23.

