Adidas, Nike e mais: confira 8 tênis casuais a partir de R$ 128

Seja em um look formal ou casual, um tênis pode ser a peça-chave para garantir conforto sem abrir mão do estilo. Para te ajudar a escolher o modelo ideal e ainda economizar, o Guia de Compras UOL separou oito tênis em promoção, ideais tanto para o dia a dia, quanto para eventos mais formais.

Entre os selecionados, estão marcas como Adidas, Under Armour, New Balance e Nike. Com até 55% de desconto, os modelos prometem conforto, maciez e também respirabilidade. Confira a lista completa:

Possui um cabedal em tecido respirável e flexível;

Com tira de fácil calce e suporte no calcanhar;

A entressola MaxiFoam do tênis promete mais maciez;

Indicado para usar no dia a dia e em atividades leves, como caminhadas;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (34 a 39), que variam de preço

Design urbano com as listras clássicas da marca;

Promete ter palmilha macia;

Calcanhar acolchoado e fechamento por cadarço;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (35 a 44), que variam de preço.

Tênis com cabedal que promete respirabilidade e flexibilidade.

A entressola "Cloudfoam" gera amortecimento e conforto, de acordo com a marca;

Já o solado em borracha oferece resistência;

Disponível em diferentes tamanhos (41 a 44) e cores, que variam de preço.

Modelo confeccionado com material macio e respirável;

Possui um forro acolchoado e fechamento em cadarço;

Suporte no calcanhar para estabilidade entre as passadas;

Com entressola em espuma macia e solado com reforço de borracha;

Pode ser usado no dia a dia e em caminhadas e trotes de corrida;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (38 a 43), que variam de preço.

Possui suporte no calcanhar que promete estabilidade para os pés;

Cabedal têxtil flexível com material macio e respirável;

A entressola tem amortecimento responsivo;

Solado em borracha frisada com aderência na rua ou esteira.

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

Tênis com listras da marca nas laterais;

É feito de material resistente e firme, com pequenos furos para mais respirabilidade;

Conta com forro acolchoado e solado emborrachado;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (37 a 44), que variam de preço.

Modelo desenvolvido em couro;

Possui entressola amortecida;

Solado de borracha vulcanizada, que promete amortecimento e durabilidade;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (38 a 44), que variam de preço.

Cabedal nítido e com camadas costuradas;

Com colarinho baixo acolchoado;

Possui perfurações na região dos dedos e nas laterais, que prometem respirabilidade;

Disponível em diferentes tamanhos (38 a 42).

