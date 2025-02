Suécia lamenta vítimas do ataque a tiros mais mortal do país; motivo do suspeito é desconhecido

05/02/2025 11h29 Por Johan Ahlander e Anna Ringstrom OREBRO, Suécia (Reuters) - Estudantes e professores relembraram a tentativa de salvar a vida de seus pares antes de fugir do local de um ataque a tiros em massa na Suécia, descrito pelo primeiro-ministro Ulf Kristersson na quarta-feira como um "dia sombrio" na história do país. A polícia sueca disse que não havia evidências de que o suspeito, descrito pela mídia como um recluso desempregado de 35 anos, tivesse "motivos ideológicos", acrescentando que o agressor parecia ter agido sozinho e se matou com um tiro no local. Pelo menos 11 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas no ataque ao centro de educação para adultos Risbergska, em Orebro, na região central da Suécia, na terça-feira. Cinco das seis vítimas que foram atendidas no hospital -- quatro mulheres e dois homens -- precisaram ser operadas por ferimentos a bala e permaneciam em estado grave, informaram as autoridades regionais. Alguns alunos estavam em sala de aula, enquanto outros estavam almoçando quando o atirador começou a disparar. "Um rapaz ao meu lado levou um tiro no ombro. Ele estava sangrando muito. Quando olhei para trás, vi três pessoas no chão sangrando. Todos ficaram chocados. Eles disseram: 'Saiam! Saiam!", disse Marwa, uma estudante da escola, à emissora TV4. "Peguei o xale do meu amigo e o amarrei firmemente ao redor de seu ombro para que ele não sangrasse tanto." Maria Pegado, 54 anos, professora da escola, disse que alguém abriu a porta de sua sala de aula logo após o intervalo do almoço e gritou para que todos saíssem. Ela e seus alunos começaram a correr para fora da escola em busca de segurança. "Penso em meus alunos", afirmou Pegado, que ensina aos alunos adultos as habilidades para se tornarem funcionários de cozinha, à Reuters. "Muitos deles fugiram de países onde coisas como essa acontecem e agora passam por isso aqui. É horrível." Muitos alunos do sistema de escolas para adultos da Suécia são imigrantes que buscam qualificações para ajudá-los a encontrar empregos no país nórdico e, ao mesmo tempo, aprender sueco. As bandeiras estavam hasteadas a meio mastro em Orebro, bem como no Parlamento e no palácio real em Estocolmo. O rei Carlos 16º Gustavo e a rainha Silvia visitaram a escola e participariam de uma cerimônia na quarta-feira. "Um processo de luto é difícil de ser feito sozinho", disse o rei aos repórteres após colocar flores brancas em um memorial com velas perto da escola. "Acho que toda a Suécia sente que passou por esse evento traumático."