Suco de couve com limão age como 'detox', melhora digestão e desincha

Inflamações, inchaço, desordens digestivas e estresse podem ser algumas das consequências dos exageros cometidos entre as festas de fim de ano e as férias de janeiro. Então, que tal fazer um suco "detox" para tomar no café da manhã ou entre as refeições?

"Se você consumiu álcool e deu aquela exagerada, aposte em um cardápio desintoxicante e de baixo índice glicêmico, que limpa o organismo", diz o médico nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo, que elaborou a receita abaixo:

Suco de couve com limão

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga

Suco de 1 limão

1 fatia média de abacaxi

1 copo (200 ml) de água

1 lasca de gengibre

Modo de preparo

Lave bem a folha de couve e corte o abacaxi em pedaços pequenos. Retire o suco do limão e reserve. Lave e corte uma lasca de gengibre (cerca de 1 cm). Coloque no liquidificador a couve, o suco de limão, o abacaxi, a água e o gengibre. Processe tudo até que a mistura fique homogênea e sem pedaços grandes. Se você preferir uma textura mais suave, pode coar, mas isso vai retirar uma parte das fibras e nutrientes da bebida. Beba imediatamente, sem adicionar açúcar ou adoçante, para aproveitar todos os benefícios dos ingredientes naturais.

Ganhos dessa combinação verde

A couve é rica em fibras, o que ajuda a retardar o esvaziamento gástrico, proporcionando maior saciedade e facilitando o bom funcionamento intestinal.

A couve ainda contém antioxidantes importantes, como a vitamina C, que também está presente no limão e que auxilia na absorção de ferro dos alimentos vegetais, ajudando a prevenir a anemia por deficiência desse mineral.

As fibras da couve, aliadas à sua baixa caloria (27 kcal a cada 100 g), tornam-na uma excelente opção para quem busca controlar o peso, promovendo uma digestão mais eficiente.

Já o limão, com seu alto teor de vitamina C, além de ser um aliado na melhora da digestão, pode ajudar a retardar a digestão de açúcares e amidos, promovendo a saúde intestinal.

O limão contém flavonoides que ajudam a reduzir o risco de AVC e ainda protege as células contra danos, retardando o envelhecimento precoce.

Portanto, ao consumir couve e limão regularmente, você estará não só favorecendo a saúde gastrointestinal, mas também beneficiando o sistema imunológico, prevenindo doenças e promovendo o bom funcionamento do corpo como um todo.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/11/2024, 06/04/2020 e 02/01/2018