STOXX 600 sobe com impulso do setor de saúde; ações do setor automotivo caem

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram a sessão volátil desta quarta-feira em alta, com as empresas de saúde GSK e Novo Nordisk avançando, após seus resultados trimestrais positivos, compensando perdas nas ações de montadoras de automóveis.

O índice pan-europeu STOXX 600 reverteu perdas iniciais e fechou em alta de 036%, com o setor de saúde na liderança dos ganhos setoriais com um salto de 2,1%.

A Novo Nordisk subiu 4,5% depois que a fabricante de medicamentos divulgou lucro melhor do que o esperado no quarto trimestre, de 4,4 bilhões de dólares, conforme vendas de seu medicamento de sucesso Wegovy mais do que dobraram. Entretanto, a maior empresa europeia por capitalização de mercado previu um crescimento mais lento das vendas este ano.

"Também estão surgindo algumas preocupações sobre a questão da tolerância a longo prazo. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, dado o profundo impacto econômico sobre a saúde que essa classe de medicamentos promete proporcionar", disse Derren Nathan, chefe de pesquisa de ações da Hargreaves Lansdown.

A GSK subiu 7,6% depois que a fabricante britânica de medicamentos lançou um plano de recompra de ações de 2,5 bilhões de dólares, além de divulgar resultados trimestrais positivos e elevar sua meta de vendas para 2031.

Limitando os ganhos no STOXX 600, as ações do setor automobilístico recuaram 1,4%, prejudicadas pela queda de 2,6% da Renault, após uma noticia de que a Nissan do Japão cancelará negociações de fusão com a rival Honda.

As ações europeias, juntamente com seus pares globais, começaram a semana com uma nota negativa após as ameaças de tarifas de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas se recuperaram um dia depois, quando ele concordou em pausar as taxas sobre produtos do México e do Canadá e disse estar aberto a negociações.

Trump, no entanto, seguiu com as tarifas sobre a China, que retaliou na mesma medida, embora as consequências disso tenham sido limitadas sobre as ações globais.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,61%, a 8.623,29 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,37%, a 21.585,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,19%, a 7.891,68 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,38%, a 36.581,48 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,32%, a 12.536,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,22%, a 6.531,46 pontos.