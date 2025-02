SouthRock não consegue aprovação de todas as classes de credores para recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A SouthRock não conseguiu a aprovação de todas as classes de credores para seu plano de recuperação judicial, mas disse que está confiante na homologação do plano pela Justiça, por obter o aval da maioria de três das quatro categorias de credores.

Em assembleia nesta quarta-feira, a classe de credores com garantia real da SouthRock -- que tem na prática apenas um credor -- votou contra o plano de recuperação da companhia, que operava a rede de cafeterias Starbucks no Brasil. Era preciso ter a maioria em todas as classes.

Apesar da rejeição nesta classe, a companhia afirmou que ainda confia na homologação da proposta. "A empresa entende que todos os requisitos legais estão preenchidos", disse a SouthRock em nota à imprensa.

A empresa concluiu no ano passado contrato para venda das operações das lojas Starbucks no país para a Zamp, operadora de marcas como Popeyes e Burger King no Brasil, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)