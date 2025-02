'Gritamos por misericórdia', diz sobrevivente após teto de igreja desabar

A guia turística Meirelúcia Oliveira contou que ela e o grupo de turistas que guiava "gritaram por misericórdia" durante o desabamento de parte do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", no Centro Histórico de Salvador. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas.

O que aconteceu

Guia estava com três turistas, uma mãe e duas filhas, de São Paulo fazendo um tour na igreja. Meirelúcia contou à CNN Brasil que o teto começou a desabar repentinamente. A jovem que morreu era de São Paulo, mas não estava no grupo guiado pela sobrevivente.

"Gritamos por misericórdia. Pulamos ali, conseguimos arrombar a porta e sair da igreja", relatou. A mulher agradeceu a Deus por sair bem e estar viva para contar a história.

Entenda o caso

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após parte do teto da igreja desabar. A ocorrência aconteceu na tarde desta quarta-feira (5) no Centro Histórico de Salvador.

A vítima foi identificada como a turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos. A jovem, natural do município de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, visitava a igreja quando houve o desabamento, informou a Polícia Civil da Bahia ao UOL.

A morte da turista é investigada pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Além de Giulia, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outra turista, informou a Polícia Civil. Eles foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Nenhum dos feridos corre risco de vida, segundo as autoridades.

Por volta das 17h (horário de Brasília), o corpo de Giulia já havia sido retirado do local. Os bombeiros finalizaram as buscas por outras vítimas na igreja, disse o Coronel Adson Marchesini, comandante-geral dos Bombeiros da Bahia, à CNN Brasil.

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos após o desabamento. Destroços, incluindo madeiras que faziam parte do teto, foram observados na parte onde os fiéis ficam durante as missas.

O local fica aberto todos os dias para visitação turística, com ingressos vendidos por R$ 10. De segunda a sábado, o horário de visitação é das 9h às 17h. O funcionamento aos domingos e feriados é das 10h às 16h.

Igreja é ponto turístico

Teto da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, em foto de arquivo Imagem: Reprodução/Prefietura de Salvador

A Igreja e Convento de São Francisco foram construídos entre os séculos 17 e 18. Os locais são considerados uma das "Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo" e são tombadas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Em nota, o Iphan disse que a responsabilidade pela manutenção e gestão do local é da Ordem Primeira de São Francisco.

Igreja tem uma "faustosa decoração interior", fruto do Barroco brasileiro, diz prefeitura de Salvador. A fachada do local é barroca e conta com painéis de azulejos portugueses com a reprodução do nascimento de São Francisco.

Interior da igreja tem talhas de madeira moldadas em ouro em pó. Entre os símbolos na parte interna do local estão folhas, flores e anjos.