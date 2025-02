Setor privado dos EUA criou mais empregos do que o esperado em janeiro

As empresas do setor privado criaram mais empregos do que o esperado em janeiro nos Estados Unidos e apenas o setor industrial reduziu seu quadro de funcionários, de acordo com a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab, divulgada nesta quarta-feira (5).

No mês passado, 183.000 empregos privados foram criados, segundo a pesquisa, enquanto analistas esperavam a criação de 155.000 empregos, de acordo com o consenso publicado pelo Briefing.com.

Os números de janeiro foram ligeiramente superiores aos de dezembro, quando o número foi revisado para cima, para 176.000 novos empregos.

As únicas perdas de empregos registradas em janeiro vieram do setor manufatureiro (-13.000 empregos em janeiro).

"Estamos tendo um bom começo de 2025, mas isso mascara as divergências no mercado de trabalho. Os setores voltados para o consumidor impulsionaram o crescimento do emprego, enquanto as contratações foram mais fracas em serviços empresariais e na indústria manufatureira", disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP, citada no comunicado.

Os salários, por sua vez, aumentaram outros 4,7% ao longo do ano.

Os números do emprego privado são considerados um termômetro mais ou menos confiável dos dados oficiais, que serão publicados na sexta-feira.

