O setor privado dos Estados Unidos criou 183 mil empregos em janeiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP nesta quarta-feira, dia 5. Analistas consultados pela FactSet previam geração de 150 mil postos de trabalho no mês passado. Na sexta-feira (7), os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público. *Com informações da Dow Jones Newswires.