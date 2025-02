Setor de serviços dos EUA esfria em janeiro; pressões de preços diminuem

WASHINGTON (Reuters) - A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou inesperadamente em janeiro em meio ao arrefecimento da demanda, ajudando a conter o aumento dos preços.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta quarta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro caiu de 54,0 em dezembro para 52,8 no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam alta para 54,3.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. O ISM associa uma leitura do PMI acima de 49 ao longo do tempo com a expansão da economia como um todo. A demanda interna foi forte no quarto trimestre, impulsionada por gastos robustos dos consumidores.

A medida de novos pedidos da pesquisa do ISM caiu de 54,4 em dezembro para 51,3. Isso ajudou a reduzir seu indicador de preços pagos por insumos de serviços para 60,4, de 64,4 em dezembro, que foi a leitura mais alta desde fevereiro de 2023.

Esse é um sinal de esperança depois que o progresso na redução da inflação para a meta de 2% do Federal Reserve estagnou nos últimos meses. No entanto, as perspectivas para a inflação são incertas, pois o governo do presidente Donald Trump está buscando tarifas contra os parceiros comerciais dos Estados Unidos e deportações em massa, ações que os economistas alertaram que aumentariam os preços para os norte-americanos.

Na segunda-feira, Trump suspendeu uma tarifa de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas até o próximo mês. Uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses entrou em vigor na terça-feira.

O banco central dos EUA deixou sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% na semana passada. Ela foi reduzida em 100 pontos-base desde setembro, quando o banco central dos EUA iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário.

(Reportagem de Lucia Mutikani)