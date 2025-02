Setor de serviços do Brasil tem em janeiro primeira contração em 16 meses, aponta PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A atividade de serviços no Brasil mostrou forte piora no início do ano e registrou retração pela primeira vez em quase um ano e meio em janeiro, em meio a piora da demanda e a intensificação das pressões inflacionárias, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI).

O levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo pela S&P Global mostrou queda do índice para 47,6 em janeiro, de 51,6 em dezembro, indo abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pela primeira vez desde setembro de 2023.

Esse é o nível mais baixo para o PMI de serviços desde abril de 2021, atingido em meio a um novo declínio na entrada de novos negócios, o que levou as empresas a reduzirem a produção no ritmo mais forte também desde abril de 2021.

A fraqueza da demanda e o subsequente declínio na entrada de novos negócios foram apontados pelos participantes da pesquisa como as principais causas da perda de força do setor.

A contração das vendas em janeiro foi moderada, segundo a pesquisa, mas ainda assim a mais intensa em quase quatro anos.

Junto a isso, os custos de insumos e os preços de produção avançaram para a taxa mais intensa em dois anos e meio. Pressionaram os custos a força do dólar, preços internacionais mais altos e um mercado doméstico inflacionado.

Os únicos pontos positivos na pesquisa foram um leve aumento no emprego e a melhora na confiança após ter atingido a menor marca em 43 meses em dezembro.

Sustentaram o otimismo em janeiro expectativas de uma tendência melhor para a demanda e condições econômicas mais favoráveis. Alguns entrevistados também projetaram que a diversificação e novos processos de prospecção podem ajudar na recuperação.

Já o emprego avançou pelo terceiro mês seguido em janeiro, mas o ritmo de criação de vagas foi marginal, com menos de 7% das empresas consultados citando número mais alto de funcionários.

Apesar de a atividade industrial do Brasil ter mostrado ligeira melhora em janeiro, o PMI Composto também entrou em território de contração devido ao desempenho da atividade de serviços, caindo de 51,5 em dezembro para 48,2, nível mais baixo desde abril de 2021.