Senado confirma ferrenha aliada de Trump como secretária de Justiça

O Senado dos Estados Unidos, liderado pelos republicanos, confirmou Pam Bondi como nova secretária de Justiça dos EUA na terça-feira, levando uma das mais ferrenhas aliadas do presidente Donald Trump ao posto mais alto da aplicação da lei norte-americana.

A votação de 54 a 46 para confirmar a ex-procuradora-geral do Estado da Flórida ajudará Trump a solidificar seu controle sobre o Departamento de Justiça dos EUA, que recentemente sofreu cortes abrangentes visando promotores e agentes do FBI que investigaram o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 pelos apoiadores do presidente.

O senador democrata John Fetterman juntou-se a todos os 53 republicanos para votar em Bondi.

Bondi, de 59 anos, prometeu manter a independência do departamento durante uma audiência de confirmação no mês passado, dizendo aos parlamentares que ela não injetará política em investigações criminais ou civis.

Mas os parlamentares continuam preocupados com a possibilidade de ela resistir a ordens potencialmente impróprias ou ilegais de Trump, após a demissão de dezenas de promotores que processaram acusações criminais contra ele.

Depois de assumir o cargo em 20 de janeiro, Trump assinou um decreto criticando o que ele chamou de "armamento" das agências federais de aplicação da lei e de inteligência e ordenou que a titular do Departamento de Justiça "analisasse as atividades de todos os departamentos e agências que exercem autoridade de aplicação civil ou criminal".

Bondi, que passou décadas como promotora, representou Trump durante seu primeiro julgamento de impeachment. Ela também repetiu algumas de suas falsas alegações sobre fraude eleitoral na eleição presidencial de 2020.

A nova secretária de Justiça tem uma participação na empresa de mídia de Trump, Trump Media and Technology Group, de acordo com as divulgações financeiras que ela apresentou ao Escritório de Ética Governamental.