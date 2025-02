Santander supera previsões de lucro e receita no 4ª trimestre e anuncia recompra de ações

O Santander teve lucro líquido de 3,265 bilhões de euros no quarto trimestre de 2024, 11% maior do que o ganho apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 5. O resultado superou as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,95 bilhões de euros entre outubro e dezembro.

A receita total do maior banco da Espanha atingiu 16,03 bilhões de euros no trimestre, representando alta de 10% em relação a um ano antes e também acima do consenso do mercado, de 15,39 bilhões de euros.

Já a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - somou 11,99 bilhões de euros nos três meses até dezembro, com avanço de 6,8% ante o trimestre imediatamente anterior.

O banco espanhol também anunciou planos de recomprar 10 bilhões de euros em ações próprias.

Para 2025, o Santander prevê receita de cerca de 62 bilhões de euros, um pouco acima dos 61,88 bilhões de euros do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.