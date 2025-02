Santander fará recompras de 10 bilhões de euros em ações e prevê maior lucratividade

Por Jesús Aguado

MADRI (Reuters) - O Santander anunciou nesta quarta-feira que fará 10 bilhões de euros em recompras de ações este ano e em 2026 e previu maior lucratividade devido ao crescimento mais forte da unidade de banco de varejo nos Estados Unidos e ganhos de eficiência.

O banco espanhol anunciou um programa de recompra de ações de cerca de 25% do lucro a partir do segundo semestre de 2024.

O lucro líquido do quarto trimestre aumentou 11% em relação ao ano anterior, para 3,27 bilhões de euros, enquanto o lucro líquido do ano cresceu 14%, para 12,57 bilhões. Ambos os números superaram as previsões dos analistas.

A unidade brasileira do Santander também anunciou mais cedo nesta quarta-feira resultados de quarto trimestre, com um crescimento de cerca de 75% no lucro líquido.

O crescimento ajudou a elevar o retorno sobre patrimônio líquido, uma medida de lucratividade, para 16,3% no final do ano, em comparação com 16,2% nos primeiros nove meses de 2024. Para 2025, o Santander espera um índice de mais de 17%, em comparação com a expectativa anterior de 15% a 17%.

A presidente do conselho de administração do Santander, Ana Botín, disse que podem surgir oportunidades de crescimento orgânico em mercados como os EUA se o "contexto operacional melhorar", já que a unidade de banco de varejo da instituição deve se beneficiar de um ambiente de juros menores no futuro.

O lucro líquido nos EUA mais do que triplicou no trimestre, enquanto a receita de empréstimos aumentou 2%.