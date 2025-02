Rubio diz que não vai participar de reunião do G20

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira (5) que não vai participar da reunião deste mês do G20 na África do Sul, após acusar o grupo de ter uma agenda "antiamericana".

O anúncio foi feito dois dias após o presidente Donald Trump criticar a África do Sul por suas reformas agrárias destinadas a corrigir as desigualdades da era do apartheid.

"A África do Sul está fazendo coisas muito ruins", publicou Rubio na rede social X, ao desembarcar na República Dominicana, uma das escalas de sua viagem pela América Latina. "Expropriando propriedade privada, usando o G20 para promover 'solidariedade, igualdade e sustentabilidade'", ressaltou.

"Meu trabalho é promover os interesses nacionais dos Estados Unidos, e não desperdiçar o dinheiro dos contribuintes ou alimentar o sentimento antiamericano", disse Rubio.

A ausência da maior economia do mundo representaria um golpe duro para o G20, cuja reunião poderia ser a primeira oportunidade para Rubio de se encontrar com o colega russo, Sergei Lavrov, enquanto Trump promove a diplomacia na guerra na Ucrânia.

