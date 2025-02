Roda Conveniência, rede de minimercados, faz IPO na Bee4 com plano de captar R$ 8 mi

A Bee4, plataforma que funciona como uma "bolsa" para ações de pequenas e médias empresas, anunciou a listagem da quinta empresa em seu portfólio. A Roda Conveniência, que opera minimercados autônomos, realiza a sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) com planos para captar até R$ 8 milhões. Estão disponíveis até 128 mil ações, com possibilidade de lote adicional de 32 mil ações.

Os investidores têm acesso ao período de reserva da oferta até o final de março. A Genial Investimentos e o Itaú, através do seu private bank, são distribuidores das ações. O investimento mínimo é de R$ 62,50, equivalente a uma ação. Após o encerramento, ou quando o valor alvo for atingido, as ações serão tokenizadas e disponibilizadas para negociação no mercado secundário da Bee4.

A Roda Investimentos teve faturamento de R$ 54 milhões em 2024. Para este ano, projeta faturar R$ 77 milhões. A empresa foi avaliada (valuation) em R$ 82,5 milhões antes da oferta.

A empresa, fundada em 2019, tem atualmente 270 pontos de venda e atende mais de 200 mil clientes.

Os minimercados são instalados dentro de condomínios residenciais, empresas e coworkings e funcionam 24 horas. O modelo de negócio possibilita parcerias com a indústria de varejo, o que contribui com até 50% dos custos de implantação das lojas, de acordo com a Roda.

"Bolsa de acesso"

A Bee4 é um ambiente de negociação destinado a ações de empresas com faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões. O funcionamento é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia recebeu recentemente licença definitiva para atuar como depositária de ativos e projeta para 2025 também oferecer investimentos em renda fixa privada.

Hoje, é possível comprar e vender ações de quatro empresas de porte médio: Mais Mu, Engravida, Plamev Pet e Eletron Energia. As emissões ao todo somam R$ 30 milhões em tokens, e o volume de negociação acumulado desde 2022 é de mais de R$ 4 milhões. Os pregões são semanais, devido à menor liquidez dos papéis.