Reportagem sobre greve de caminhoneiros não é atual, mas de 2021

Não é verdade que caminhoneiros tenham entrado em greve em quinze estados até esta quinta-feira (5). Post usa uma reportagem da Record News de julho de 2021 com legenda enganosa para dizer que é recente.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Uma matéria da Record News de julho de 2021 sobre paralisação de caminhoneiros contra a alta do diesel é compartilhada com uma legenda sobreposta em que se lê "Greve 2025. Já começou".

Por que é distorcido

Matéria é de julho de 2021. É possível identificar que a reportagem foi veiculada pela Record News. No canto superior direito está a logo da emissora, e no canto superior esquerdo a hashtag "#RecordNews". Em uma busca no Google pelo assunto é possível encontrar a íntegra do vídeo. O conteúdo foi publicado no canal do Youtube da emissora no dia 26 de julho de 2021. Confira abaixo a íntegra:

A greve de 2021. Em julho de 2021, entidades de caminhoneiros anunciaram uma paralisação com início no dia 25 daquele mês (leia aqui e aqui). A mobilização durou até o dia 28 de julho. Entre as reivindicações da categoria estavam o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário, o fim da Política de Preço de Paridade de Importação (PPI) da Petrobras para combustíveis, e a aposentadoria especial para caminhoneiros a partir de 25 anos de trabalho.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava nesta quarta-feira (5) mais de 281 mil visualizações, mais de 3.000 curtidas e 3.763 compartilhamentos. .

Este conteúdo também foi verificado por AFP.

