Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA elogia proposta "ousada" de Trump para Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O presidente republicano da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, elogiou nesta quarta-feira a proposta do presidente Donald Trump para que os EUA assumam o controle da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, e disse que os republicanos da Câmara apoiarão Trump em sua iniciativa.

"Acho que o anúncio inicial de ontem foi recebido com surpresa por muitos, mas aplaudido, creio eu, por pessoas de todo o mundo", disse Johnson em uma coletiva de imprensa. "Por quê? Porque essa área é muito perigosa e ele está tomando medidas ousadas e decisivas para tentar garantir a paz na região."

Ao se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na terça-feira, Trump propôs que os Estados Unidos assumissem o controle de Gaza e criassem uma "Riviera do Oriente Médio" depois de reassentar os palestinos em outros lugares.

Johnson disse que estava aguardando mais detalhes sobre o plano de Trump. Ele disse que discutirá a questão com Netanyahu quando se reunir com ele no Capitólio dos EUA na quinta-feira.

Johnson disse que há um risco de outro ataque a Israel, como o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, se Gaza permanecer "em sua forma atual" e que faz sentido minimizar o risco.

"Acho que as pessoas entendem a necessidade disso, e vamos apoiar Israel em seu trabalho para atingir esse objetivo. E apoiaremos o presidente em sua iniciativa", disse Johnson.

A proposta surpresa de Trump de assumir o controle de Gaza após reassentar os palestinos em outros lugares abalou a política dos EUA sobre o conflito israelense-palestino e provocou uma condenação generalizada.

(Reportagem de Katharine Jackson e Patricia Zengerle)