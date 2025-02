Suécia vive luto após pior assassinato em massa do país: 'Tristeza e consternação'

A polícia sueca anunciou nesta quarta-feira (5) que o autor do tiroteio que deixou 10 mortos na terça-feira (4) em um centro de educação de adultos na Suécia, provavelmente cometeu suicídio. O país continua em estado de choque, após o pior ataque de sua história, que deixou dez mortos.

O atirador matou dez pessoas e morreu, de acordo com um relatório comunicado pela polícia de Örebro na manhã de quarta-feira. A mídia sueca, por sua vez, afirma que ele usou a arma contra si mesmo.

"Muitas evidências apontam para" suicídio, disse Roberto Eid Forest, comandante do distrito policial de Örebro, cidade onde aconteceu a tragédia, acrescentando que o "suspeito foi encontrado morto" pela polícia durante uma busca no local.

"Ainda não se sabe o motivo do tiroteio, mas tudo indica que o autor agiu sozinho, sem qualquer motivação ideológica", acrescentou a polícia.

Seis pessoas, todas adultas, estão sendo tratadas no hospital por ferimentos à bala. Cinco deles, três mulheres e dois homens, foram operados e seu estado é "grave, mas estável", segundo os serviços de saúde da região. O sexto está levemente ferido.

O autor do crime não tem antecedentes penais, nem ligações com nenhum grupo criminoso, segundo a polícia. A Suécia vem sendo abalada há vários anos pela violência entre gangues pelo controle do tráfico de drogas.

"O pesadelo se tornou realidade", escreveu o jornal Dagens Nyheter na manhã de quarta-feira, em um país onde as escolas, cujas portas geralmente estão sempre abertas, até agora tinham sido relativamente poupadas da violência.

Luto

As bandeiras foram hasteadas a meio mastro no Palácio Real, no Parlamento e nos prédios do governo, anunciaram o gabinete do Rei Carl XVI Gustav e o governo.

"Hoje hasteamos a bandeira a meio mastro enquanto toda a Suécia se une para apoiar os afetados e lamentar o que aconteceu", disse o primeiro-ministro Ulf Kristersson em um comunicado na quarta-feira.

Foi "o pior assassinato em massa" da história do país, disse ele em uma entrevista coletiva no dia anterior. "Muitas perguntas permanecem sem resposta", acrescentou.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre o perfil ou as motivações do assassino, e as circunstâncias do massacre permanecem obscuras.

Segundo o canal de tevê TV4, ele tinha 35 anos e sua casa em Örebro foi revistada no final do dia. Além disso, o atirador tinha permissão de porte de arma e ficha criminal limpa.

O tabloide Aftonbladet afirma, citando parentes, que o homem vivia isolado, estava desempregado e afastado da família e dos amigos.

A tragédia aconteceu no meio do dia no centro de treinamento Campus Risbergska, reservado para adultos que se preparam para o equivalente à prova do Enem.

Os alunos do centro educacional e das escolas próximas permaneceram confinados por várias horas antes de serem gradualmente retirados.

Violência em escolas

O rei sueco Carl XVI Gustaf disse que recebeu a notícia do tiroteio com "tristeza e consternação".

Nos últimos anos, as escolas na Suécia foram palco de uma série de incidentes graves. Em março de 2022, um estudante de 18 anos esfaqueou até a morte dois professores em uma escola de ensino médio na cidade de Malmö, no sul do país.

Dois meses antes, um jovem de 16 anos foi preso após ferir outro aluno e um professor com uma faca em uma escola na cidade vizinha de Kristianstad.

Em outubro de 2015, três pessoas foram mortas em um ataque com motivação racial em uma escola na cidade de Trollhättan, no oeste do país, por um agressor armado com uma espada, que mais tarde foi morto pela polícia.

Nos últimos anos, a Suécia tem sido palco de tiroteios e explosões de artefatos artesanais ligados a rivalidades entre gangues, matando dezenas de pessoas a cada ano.

(Com AFP)