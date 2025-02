Phelipe Siani: 'Seu produto só é muito importante para você'

Qualquer pessoa que arrisca seu tempo e recursos para criar um novo negócio sabe que investir em comunicação e redes sociais está no coração do sucesso do empreendimento e de uma relação forte com o público.

O jornalista defende, no Divã de CPNJ, que os empreendedores precisam exercer o desapego daquilo que eles criaram para mostrar ao público o valor do produto ou serviço e ganhar mercado.

O exercício de fazer comunicação para o pequeno empresário é primeiro entender que o seu produto é só muito importante para você, até que você faça com que a sua audiência tenha o mesmo apego. Enquanto isso, até você conseguir concluir essa jornada, desapega. Phelipe Siani

Com o rosto conhecido pelos seus anos de trabalho no jornalismo na TV Globo e no SBT, o apresentador da CNN Brasil é sócio de diversos negócios — entre eles, uma empresa de consultoria em comunicação e um estúdio de estética e personalização automotiva, além do trabalho como palestrante sobre comunicação para o meio corporativo.

O exercício de levar para as empresas formas de se comunicar que façam sentido para o público e, por consequência, aumentar as vendas, trouxe para o jornalista uma bagagem para mostrar como empresários podem melhorar ou criar estratégias de comunicação para os seus negócios, principalmente nas médias e pequenas empresas.

Nós precisamos educá-las para que elas entendam que comunicação não é aquilo que elas gostam, e isso é dolorido. É falar para o empresário que não é só postar foto de caneca [...] Phelipe Siani

Para quem ainda está no começo do seu relacionamento com o público, Siani acredita que estratégias de aproximação e contatos personalizados nas redes sociais criam espaços para conquistar novos consumidores que um empreendimento grande não tem.

'ChatGPT não tem trauma, então você não se conecta'

Acostumado a aconselhar empresas em seus planos de comunicação, Siani acredita que ferramentas de inteligência artificial podem ajudar pequenos negócios que não têm uma estrutura de comunicação por trás, mas a tecnologia não é o suficiente para conquistar o público.

Se a comunicação que você quer é algo extremamente básico, extremamente genérico, vai pro ChatGPT. Mas entenda que o que vai te conectar com o seu cliente, o que vai fazer ele querer comprar de você - porque ele entende que a sua empresa tem alma - vai além da inteligência artificial. Isso vai do toque humano da comunicação. Phelipe Siani

Siani explica que ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT geram respostas que resumem uma série de experiências que já foram publicadas e indexadas na internet. Por isso, essas respostas são reproduções, e não a criação de uma solução a partir da imagem de um produto ou serviço novo.

O ChatGPT não tem trauma de vida, o ChatGPT não passou por perrengue, não tem gatilho psicológico, então você não se conecta. Phelipe Siani

O jornalista dá um exemplo. Se um empreendedor que fabrica canecas pretas de porcelana mostra apenas fotos do seu produto com características básicas, esse tipo de mensagem conta pouca ou nenhuma histórica para o público.

Mas se o objetivo dele é criar um relacionamento e o desejo de compra, um caminho é mostrar como aquela caneca é prática para usar em um carro, como ela evita vazamentos de líquidos, associando comportamento a um produto, o que ferramentas como GPT ainda não são capazes de fazer.

O ChatGPT é genérico. Se você se contenta com isso, significa que você é genérico. O ChatGPT é a média, se você se contenta com isso, significa que você é abaixo da média .Phelipe Siani

Divã de CNPJ

