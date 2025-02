STF pauta julgamento de deputados do PL denunciados por desvio de emendas

Do UOL, em São Paulo

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), incluiu na pauta da Corte o julgamento de dois deputados federais e um ex-parlamentar por suspeita de corrupção no uso de emendas parlamentares. Eles foram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) no ano passado.

O que aconteceu

Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA) serão julgados pela primeira turma do STF, segundo decisão de Zanin. Além deles, o ex-deputado Bosco Costa (PL-SE) também foi denunciado pela PGR e será julgado pela Corte.

Deputados acusados de corrupção passiva e organização criminosa. Segundo denúncia enviada pela PGR ao STF em 2024, os deputados enviaram recursos para o município de São José do Ribamar (MA) com a intenção de desviar o montante e obter a devolução de parte dessas emendas.

Crime aconteceu entre janeiro e agosto de 2020. Na época, os deputados, com auxílio de outras seis pessoas e o então prefeito José Eudes Sampaio Nunes, destinaram R$ 6,6 milhões para o município e, em troca, teriam R$ 1,6 milhão de retorno.

Cidade recebeu três emendas dos deputados entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Os valores foram enviados pelos deputados e seriam destinados para a área da saúde. Confira:

R$ 4,1 milhões foram destinados por Bosco Costa

R$ 1,5 milhão foi destinado por Josimar Maranhãozinho

R$ 1 milhão foi destinado pelo Pastor Gil

Maranhãozinho coordenou a destinação das outras emendas, aponta denúncia. Além dele, a articulação para o envio do dinheiro contou com o apoio de um lobista.

Os elementos informativos demonstram, portanto, que os denunciados formaram organização criminosa, liderada por Josimar Maranhãozinho, voltada à indevida comercialização de emendas parlamentares.

Trecho da denúncia da PGR

O UOL busca contato com os três acusados. O espaço segue aberto para manifestação.