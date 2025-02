Petróleo cai com aumento de estoques nos EUA e temor sobre comércio entre China e EUA

Por Nicole Jao

(Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 2% nesta quarta-feira, já que o forte aumento nos estoques de petróleo e gasolina dos EUA sinalizou uma demanda mais fraca, enquanto as preocupações com uma nova guerra comercial entre China e EUA alimentaram temores de crescimento econômico mais suave.

Os contratos futuros do petróleo Brent recuaram US$ 1,59, ou 2,09%, para US$ 74,61 por barril. O petróleo bruto dos EUA (WTI) caiu US$ 1,67, ou 2,3%, para US$ 71,03.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA registraram aumento acentuado na semana passada, informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE) nesta quarta-feira, em meio a manutenções de refinarias, que enfrentam demanda menor pela gasolina.

"As refinarias simplesmente não têm necessidade de petróleo bruto no momento", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, em Nova York. "Elas estão correndo para manutenção, dada a baixa demanda de gasolina que estamos vendo", acrescentou.

A preocupação com uma nova guerra comercial entre os EUA e a China, o maior importador de energia do mundo, também exerceu pressão sobre os preços.

A China anunciou na terça-feira tarifas sobre as importações de petróleo, gás natural liquefeito e carvão dos EUA, em retaliação às tarifas norte-americanas sobre as exportações chinesas, fazendo com que o WTI caísse 3% na mínima da sessão, o menor patamar desde 31 de dezembro.

Na quarta-feira, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pediu aos membros da Opep que se unam contra possíveis sanções dos EUA, depois que Trump disse que restauraria a campanha de "pressão máxima" sobre o Irã que ele promulgou em seu primeiro mandato.

Trump levou as exportações de petróleo do Irã a quase zero durante parte de seu primeiro mandato, depois de reimpor sanções para restringir o programa nuclear do país.

"Se essas sanções forem reimpostas, o aperto de oferta poderá sustentar o impulso de alta nos preços do petróleo, principalmente em meio a ajustes de oferta mais lentos do que o esperado por parte dos produtores da Opep+", disse Ahmad Assiri, estrategista de pesquisa da corretora Pepperstone.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Arunima Kumar em Bengaluru, Siyi Liu em Cingapura e Laila Kearney em Nova York)